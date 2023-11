donderdag 23 november 2023 om 11:18

Soudal Quick-Step presenteert Jurgen Foré als beoogde opvolger van Patrick Lefevere

Patrick Lefevere gaf vorige week aan dat hij iemand heeft gevonden die hem op termijn zou kunnen opvolgen als teammanager van Soudal Quick-Step. De Belgische formatie heeft vandaag laten weten dat het gaat om Jurgen Foré. De zoon van oud-renner Noël Foré zal de rol van COO (Chief Operating Officer) vervullen.

Foré zal als COO de dagelijkse leiding van de organisatie op zich nemen en CEO Patrick Lefevere assisteren met betrekking tot het algemeen management. Ook zal hij het operationele budget van de ploeg bepalen en een belangrijke rol vervullen bij de zoektocht naar aanvullende sponsoren en inkomsten. Foré zal tevens toezicht houden op het sportieve management en krijgt zo veel zeggenschap bij het opstellen van wedstrijdprogramma’s en het aan- en verkoopbeleid.

De 53-jarige Foré, afkomstig uit Eeklo, stapte als twintiger in de wereld van de consultancy en werkte bij verschillende grote, multinationale ondernemingen. De Belg is zeker geen onbekende in de wielerwereld, aangezien hij in het verleden al heeft samengewerkt met Flanders Classics en Lotto-Dstny. Momenteel is hij als partner nog werkzaam bij Deloitte, een van de grootste aanbieders van professionele dienstverlening.

Bovendien is hij opgegroeid in een echte wielerfamilie. Zijn vader Noël was in de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw een van de beste renners van België, met winst in onder meer de Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix en Gent-Wevelgem. Foré junior ontwikkelde zo een enorme passie en liefde voor de wielersport en hij coacht ook al langere tijd jonge Belgische renners.

Unieke kans

“Ik ben echt enorm blij omdat er meerdere dingen nu samenkomen. Ik was tot mijn 23ste een wielrenner, maar het leven liet me andere keuzes maken. Ik begon aan een andere professionele carrière, waardoor ik nu mijn liefde voor de koers kan combineren met mijn professionele ervaring. Ik ben echt gepassioneerd om het beste uit een team en organisatie te halen. Het komt nu allemaal samen in deze nieuwe rol. Het is een unieke kans”, is Foré razendenthousiast.

Lefevere is ook blij met zijn nieuwe rechterhand. “Ik ben enorm blij dat Jurgen aan boord komt van Soudal-Quick Step. Hij is een man met een indrukwekkend CV. Jurgen zal bij ons zijn liefde voor de koers combineren met zijn zakelijk en uitvoerend inzicht. Hij zal ons team helpen om nog succesvoller te worden, zowel als organisatie en als bedrijf. Maar ook op sportief vlak.”