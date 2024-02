maandag 19 februari 2024 om 15:50

Soudal Quick-Step met meerdere speerpunten in Vlaamse openingsweekend

Soudal Quick-Step is er vroeg bij met zijn selecties voor het Vlaamse openingsweekend. In de Omloop Het Nieuwsblad (24 maart) rekent de ploeg op onder meer Julian Alaphilippe, Kasper Asgreen en Yves Lampaert, Luke Lamperti is dan weer een interessante pion voor Kuurne-Brussel-Kuurne (25 maart).

Komende zaterdag maken de eerder genoemde Alaphilippe, Asgreen, Lampaert en Gianni Moscon, Casper Pedersen, Warre Vangheluwe en Josef Černý hun opwachting in de 79ste editie van de Omloop Het Nieuwsblad. De selectie voor Kuurne-Brussel-Kuurne oogt in grote lijnen hetzelfde, al maken Moscon en Vangheluwe plaats voor Martin Svrček en de beloftevolle Amerikaan Luke Lamperti.

“We zijn enthousiast over het komende weekend”, blikt ploegleider Wilfried Peeters alvast vooruit naar de eerste twee Vlaamse voorjaarsklassiekers van 2024. “We zullen met een sterke ploeg, veel vertrouwen en vastberadenheid aan de start verschijnen. De meeste renners hebben een goede hoogtestage achter de rug in de Sierra Nevada en zullen nu weer in competitie treden.”

“We kunnen niet zeggen dat deze wedstrijden nog meer geheimen hebben. Het is vooral belangrijk om uit te vinden waar we op dit moment staan. Voor de Omloop Het Nieuwsblad hebben we een paar renners die een goed resultaat kunnen najagen. Voor Kuurne zijn we nieuwsgierig wat Luke (Lamperti, red.) kan, als het aankomt op een massasprint.”