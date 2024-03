Niels Bastiaens • donderdag 21 maart 2024 om 10:02 donderdag 21 maart 2024 om 10:02

Soudal Quick-Step met dubbel gevoel naar Vlaamse Wielerweek: “We moeten bescheiden zijn”

Video Geen top-5 in de Omloop Het Nieuwsblad, Kuurne-Brussel-Kuurne, Strade Bianche en Milaan-San Remo: met wat voor gevoel kijkt Soudal Quick-Step dan naar de komende Vlaamse klassiekers? Jarenlang was de ploeg van Patrick Lefevere de waardemeter voor dit soort wedstrijden, en ook ditmaal blijven ze ambitieus. Dat legt ploegleider Tom Steels uit voor de camera van WielerFlits.

Er zijn enkele waardemeters die Steels geruststellen. “Parijs-Nice is goed geweest voor de ploeg, Tirreno-Adriatico kon beter, maar kon ook slechter. Ik denk dat we vooral hebben toegewerkt naar de periode die er nu aankomt, en nu gaan we zien waar we staan. Naar mijn gevoel gaan we deze periode goed in. Ik denk dat iedereen zijn voorbereiding achter de rug heeft. Dat iedereen op een goed niveau zit en dat we terug met een sterk blok aan de start kunnen komen.”

Anderzijds zijn er wel de feiten: in de eerste vier klassiekers volgden er geen topresultaten. “Maar vrijdag komt voor alle ploegen de teller weer op nul te staan. Vanaf nu tot Parijs-Roubaix zijn een beetje de weken van de waarheid. Iedereen weet dat er enkele renners hard bovenuit steken. Maar het is aan ons om daar, in blok, iets aan te doen. We moeten zowel bescheiden zijn, maar ons ook niet laten wegdrummen in een hoekje. We hebben het blok om daar iets tegenover te zetten. We zien onze renners groeien. Ik hoop dat we heel competitief gaan zijn in de periode dat het nodig is, dus we kijken naar de komende klassiekers uit.”

Meerdere kopmannen

De mannen die het bij Soudal Quick-Step moeten doen zijn Julian Alaphilippe, die na enkele magere jaren nog eens op de Vlaamse klassiekers mikt, Kasper Asgreen en Yves Lampaert. “Maar ik kijk ook naar Gianni Moscon, die veel in de schaduw gewerkt heeft in Parijs-Nice. Casper Pedersen wint in Milaan-San Remo dan weer de sprint achter de kopgroep. Daarom noem ik ook ons collectief. Er zijn verschillende renners die echt naar hun beste vorm aan het toegroeien zijn. De feedback die we van hen krijgen, is goed.”

“Alaphilippe is recent ook terug zwaar gevallen, dat zijn kleine dingen die hij meesleurt. Anderzijds was het zeker een goed teken dat hij mee was in de finale van Milaan-San Remo. Asgreen heeft dan weer misschien een streepje voor ten opzichte van de rest, omdat hij bewezen heeft dat hij de Ronde van Vlaanderen kan winnen. Dan weet je dat die koersen je écht goed liggen. De Omloop en Kuurne-Brussel-Kuurne waren pas zijn eerste wedstrijden van het seizoen. Kasper had geen goede Strade Bianche, maar is daarna gestaag gegroeid en begint er door te komen.”

Verder is er natuurlijk Tim Merlier, die niet in de monumenten start, maar in de wedstrijden daaronder misschien de beste kans op een klassieke zege van de ploeg wordt in Dwars door Vlaanderen en Gent-Wevelgem. “Ik denk dat Tim bewezen heeft dat hij een enorm eindschot heeft. Het is misschien wel de beste Tim die we ooit gezien hebben in de sprint. Als we een kans krijgen om aan een groepssprint te gaan, dat we daar zeker niet over gaan twijfelen. Tim is iemand die de klassiekers goed aankan en hij behoort tot de pionnen die we kunnen uitspelen.”

Ploeg Evenepoel

En toch, als de Quick-Steppers in de grote klassiekers wachten tot Wout van Aert en Mathieu van der Poel aan hun finale inspanning beginnen, dan lijken ze bij voorbaat al geklopt. Het zijn de weersomstandigheden en het koersverloop die dikwijls bepalen of je wel of niet kunt gaan. Maar dat we samen met heel wat andere ploegen voor een stuk gaan anticiperen, zal tot de mogelijkheden behoren.”

Het is ooit anders geweest bij de ploeg, die volgens analisten steeds meer een klimploeg rond Remco Evenepoel wordt dan een klassiek team. Hoe groot is het belang van die Vlaamse wedstrijden nog? “Ik denk dat we nog altijd de klassiekers in ons hart dragen”, vindt Steels. “We hebben bij de jongeren veel potentieel hebben om terug hoog te scoren. Maar daarvoor moeten we ook geen afbreuk doen aan de ploeg die we hebben. Ik denk dat het nog altijd een sterk blok is, waar je veel kanten mee uit kan. Wij zullen altijd een ploeg zijn die in de klassiekers competitief wil zijn.”