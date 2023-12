vrijdag 15 december 2023 om 11:06

Soudal Quick-Step kiest voor nog meer blauw in tenue voor 2024

Soudal Quick-Step heeft op muzikale wijze het tenue voor 2024 gepresenteerd. De Belgische formatie nam een filmpje op met Julian Alaphilippe, die het shirt mocht tonen aan het publiek. Veel wijzigingen zijn er niet, al is er wel iets meer blauw op de voor- en achterzijde te zien en zijn de strakke lijnen ingewisseld voor vloeiende overgangen.

Afgelopen jaar bestond de outfit van Soudal Quick-Step nog uit drie grote vlakken. Een blauw vlak boven de borst, met daarop (in het wit) enkele sponsornamen, en op de borst een groot wit gedeelte met de logo’s van hoofdsponsoren Soudal en Quick-Step. Daaronder was nog een volledig donkerblauw vlak. De mouwen waren grotendeels wit.

In het nieuwe tenue zijn enkele subtiele wijzigingen doorgevoerd. De overloop van het blauw naar het wit op de borst is wat vloeiender. Daarnaast is alleen hoofdsponsor Soudal te zien in het witte vlak en verschuift co-sponsor Quick-Step naar beneden in het blauwe vlak. Ook op de mouwen is iets creatiever omgegaan met de kleuren blauw en wit.

De broek is donkerblauw en heeft op de achterkant Renson als sponsor erop.