vrijdag 24 november 2023 om 11:02

Soudal Quick-Step heeft selectie rond voor 2024 na aantrekken Paul Magnier

Soudal Quick-Step zal zich niet meer roeren op transfermarkt. De Belgische ploeg heeft zijn laatste aanwinst voor 2024 gepresenteerd met de Fransman Paul Magnier. De 19-jarige renner werd al langer in verband gebracht met Soudal Quick-Step en tekent tot eind 2026. De formatie begint met 27 renners aan het nieuwe seizoen.

Magnier staat te boek als een zeer beloftevolle renner. Hij is niet alleen actief op de weg, maar ook op de mountainbike. Hij kwam in 2023 uit voor Trinity Racing. Voor dat Britse Continental-team werd hij in augustus tweede in de slotrit van de Tour du Limousin. In de sprint van een (sterk) uitgedund peloton eindigde hij achter Hugo Page, maar vóór Luca Mozzato en Benoît Cosnefroy. Later pakte hij ook nog brons in de wegwedstrijd voor beloften op het EK in Drenthe.

In 2022, als tweedejaarsjunior, liet Magnier zich ook veelvuldig zien. Zo won hij een etappe in de Tour du Pays de Vaud (2.Ncup), een rit in de Ain Bugey Valromey Tour (2.1) en zelfs twee etappes in de Giro della Lunigiana (2.1). Ook eindigde hij dat jaar als vierde op het WK in Australië.

Veel nieuwkomers en vertrekkers

Met de komst van Magnier is nu ook de 27ste en laatste renner bekendgemaakt voor het nieuwe wielerseizoen. Met Magnier, Mikel Landa, Gianni Moscon, Luke Lamperti, Antoine Huby, William Junior Lecerf, Gil Gelders, Warre Vangheluwe, Jordi Warlop en Ayco Bastiaens zijn er tien nieuwe gezichten bijgekomen in vergelijking met afgelopen seizoen.

Daar staat dan weer het vertrek van Andrea Bagioli, Davide Ballerini, Rémi Cavagna, Tim Declercq, Fabio Jakobsen, Michael Mørkøv, Mauro Schmid, Florian Sénéchal, Jannik Steimle, Stan Van Tricht, Ethan Vernon en Dries Devenyns tegenover. Die laatste zet een punt achter zijn carrière, de overige vertrekkers zoeken andere oorden op.

Renners