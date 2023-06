Soudal Quick-Step gelooft in kopmannen: “Doel is om zoveel mogelijk ritten te winnen”

Soudal Quick-Step rekent in de komende Tour de France met name op sprinter Fabio Jakobsen en rittenkaper Julian Alaphilippe. Ploegleider Wilfried Peeters blikt enkele dagen voor de Tourstart met Het Laatste Nieuws vooruit en legt de lat hoog. “Zoveel mogelijk ritten winnen is het doel”, klinkt het.

Jakobsen, Alaphilippe, Kasper Asgreen, Rémi Cavagna, Michael Mørkøv, Yves Lampaert, Tim Declercq en Dries Devenyns: met deze acht renners trekt Soudal Quick-Step naar Bilbao voor de start van de 110e Tour de France. Jakobsen en Alaphilippe zijn de duidelijke speerpunten van de ploeg. “Ze verdienen en krijgen allebei het volste vertrouwen. We rekenen op hen. Alaphilippe liet opnieuw een hele goeie indruk na in de Dauphiné”, aldus Peeters.

“Hij verraste me in positieve zin, deed er dingen die ik al lang niet meer van hem had gezien. En reed er zelfs een klassement. Het NK in Cassel viel dan weer in het water. Hij raakte er oververhit, had last van de maag. Maar dat was geen reden om te gaan twijfelen. Vandaar de keuze voor zijn trouwe luitenant Devenyns. Voorwaarde was dat Dries 100% in orde was. En dat ís hij, zo bewees hij zondag nog op het BK. Met zijn ervaring kan een conditioneel sterke Devenyns van goudwaarde zijn voor Julian.”

In de sprints trekt de ploeg dan weer de kaart van Jakobsen, die overigens op het punt staat om een contract te tekenen bij Team dsm-firmenich. Peeters: “Jakobsen kende een goeie voorbereiding en toonde in de Baloise Belgium Tour dat hij zijn snelste benen heeft teruggevonden. Met Asgreen en Cavagna hebben we twee sterke pionnen die Fabio’s treintje op het juiste spoor kunnen zetten. Vervolgens zal Lampaert zijn rol spelen. En uiteraard is Mørkøv de laatste locomotief.”

“Fabio heeft me altijd gezegd: ‘ik zorg ervoor dat ik klaar ben’. Het zijn profs, hé. Die antwoorden met de pedalen”, besluit ploegleider Peeters.

