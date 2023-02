Soudal Quick-Step gelooft in kansen Vansevenant: “Alles is nog mogelijk”

Video

Mauri Vansevenant begint woensdag als de nummer drie van het algemeen klassement aan de laatste etappe van de Tour of Oman. Hij heeft een achterstand van vijf seconden op leider Matteo Jorgenson. Wat verwacht Wilfried Peeters, de ploegleider van dienst bij Soudal Quick-Step, van zijn renner in de koninginnenrit naar Green Mountain?

“De klassementsrijders zijn elkaar waard”, stelt Peeters in gesprek met WielerFlits. “Lutsenko heeft gisteren wat tijd verloren (de Kazach staat dertiende op 32 seconden, red.), maar hij heeft de meeste ervaring voor morgen, denk ik. Hij heeft deze ronde al twee keer gewonnen. Mauri heeft vandaag ook een goede zaak gedaan, hij heeft laten zien dat hij goede benen heeft.”

Peeters denkt dat de slotrit de beslissing gaat brengen in de strijd tussen de klassementsrenners. “Morgen wordt het spel gespeeld. Lutsenko heeft de meeste ervaring, maar de jongens kraken nog niet. Ik hoop dat Jan Hirt hem (Vansevenant, red.) wat kan bijleren en zo lang mogelijk aan zijn zijde kan blijven. Dan zullen de benen spreken.”

Jan Hirt wist vorig jaar – toen nog voor Intermarché-Wanty-Gobert – de koninginnenrit naar Green Mountain te winnen en zo de eindzege naar zich toe te trekken. “Jan heeft de ervaring. Hij weet hoe deze berg loopt. Het is een echte kuitenbijter. Die laatste anderhalve kilometer zijn echt steil. Maar ja, als je goede benen hebt, kun je de besten volgen.”

Niet titelverdediger Hirt, maar Vansevenant staat er dus het beste voor in het klassement. Was dat vooraf voorzien? “Ik heb ze een vrije rol gegeven. Jan heeft aangegeven dat hij nog niet klaar was om een klassement te rijden. Mauri heeft zo zijn kans gekregen. De wedstrijd is zo verlopen dat morgen alles nog mogelijk is.”