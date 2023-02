Diego Ulissi verslaat Axel Zingle en Ide Schelling in Tour of Oman

Diego Ulissi heeft de vierde etappe van de Tour of Oman gewonnen. De Italiaan was op de slothelling de snelste van een uitgedund peloton. Axel Zingle eindigde op de tweede plaats, Ide Schelling werd derde. Matteo Jorgenson blijft klassementsleider.

Op dag vier van de Tour of Oman kregen de renners de langste rit van de ronde voorgeschoteld. In 204,9 kilometer ging het van Izki naar Yitti Hills. Het eerste deel van de wedstrijd was overwegend vlak, maar in de finale moesten enkele heuveltjes overwonnen worden. De laatste 1,7 kilometer van de etappe liepen aan gemiddeld 4,9% omhoog.

De eerste aanvaller van de dag was Jeroen Meijers (Terengganu Polygon), maar hij was niet de enige die in de vroege vlucht wilde zitten. Er werd in de openingsfase slag-om-slinger gedemarreerd. Zo reden Benjamin Perry (Human Powered Health) en Guillaume Van Keirsbulck (Bingoal WB) een tijdje vooruit, zagen we vervolgens Josef Černý (Soudal-Quick Step) even soleren en reden Perry en Meijers daarna weer een aantal kilometer voorop, nu samen met Manuele Boaro (Astana Qazaqstan) en Alejandro Franco (Burgos-BH). Niemand kwam echter weg.

Eindelijk een kopgroep

Zo ging het nog kilometerslang door. Pas na een kleine honderd kilometer kreeg een groepje van vier de ruimte. Fredrik Dversnes van Uno-X fietste eerst een tijdje alleen voor de meute uit, maar later kreeg hij het gezelschap van Yevgeniy Fedorov (Astana Qazaqstan), Urko Berrade (Equipo Kern Pharma) en Youcef Reguigui (Terengganu Polygon). De vier reden een voorsprong van bijna vier minuten bijeen.

In het peloton bepaalden Arkéa-Samsic, BORA-hansgrohe, Cofidis en Movistar, de ploeg van klassementsleider Matteo Jorgenson, het tempo. Met vereende krachten zorgden zij ervoor dat het verschil met de vluchters met nog dertig kilometer te gaan was teruggebracht tot zo’n anderhalve minuut. In de fase die volgde, moest Reguigui passen, maar Fedorov, Berrade en Dversnes hielden nog een tijdlang stand. Met nog zo’n tien kilometer te gaan, zat ook hun avontuur erop.

Van Gils valt aan

Op een van de lastigere hellingen in de finale trok Maxim Van Gils vol door, nadat Lotto Dstny hem uitgeleide had gedaan. De nummer vijf van het klassement liep echter op een counter van Alexey Lutsenko. Klassementsleider Matteo Jorgenson zat ook op een gaatje, maar wist dat weer te dichten. Mauri Vansevenant volgde in zijn spoor en ook Van Gils haakte zijn karretje nog net aan. Gingen de vier samen op weg naar de slothelling? Nee, want in de afdaling kon een grote groep terugkeren.

Pascal Ackermann, op het vorige klimmetje gelost, kwam even later met veel snelheid terugkeren en stoof het pelotonnetje meteen voorbij. Hij sloeg een mooi gat met zijn actie, maar aan de voet van de laatste heuvel had het peloton hem alweer in de kraag gevat. Roger Adría (Equipo Kern Pharma) schoot vervolgens als een pijl weg. De Spanjaard wist zijn inspanning echter niet vol te houden. Het peloton, met Cofidis op kop, dichtte het gat, waarna een sprint van een nog relatief grote groep volgde.

In die sprint toonde Diego Ulissi zich de snelste. Axel Zingle, voor wie Cofidis het werk had verricht, moest genoegen nemen met de tweede plaats. Ide Schelling sprintte naar plek drie. Door zijn overwinning maakte Ulissi ook een sprong in het klassement: van plek vier naar plaats twee. Hij staat nu in dezelfde tijd als Mauri Vansevenant. Jorgenson blijft aan de leiding staan.