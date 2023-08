Soudal Quick-Step geeft contract aan Frans talent Antoine Huby

Antoine Huby wordt volgend jaar prof bij Soudal Quick-Step. De 22-jarige Fransman, die overkomt van het clubteam Vendée U, heeft een contract van twee jaar getekend bij het WorldTeam.

Huby won dit jaar de Course de la Paix, een prestigieuze rittenkoers voor beloften. Ook werd hij tweede in de Flèche du Sud (2.2) en Luik-Bastenaken-Luik U23. In de Tour Alsace eindigde hij als vijfde in het eindklassement. Huby zat op het WK U23, gewonnen door zijn landgenoot Axel Laurance, nog in de vroege vlucht. Eerder maakte hij ok al furore in het veld. Zo werd hij in 2021 Frans kampioen cyclocross bij de beloften.

“Het was mijn jeugddroom om prof te worden en Soudal Quick-Step was een van de teams waar ik altijd van gedroomd heb”, aldus Huby op de site van zijn toekomstige ploeg. “Toen Johan Molly, de scout van de ploeg, contact met me opnam, kon ik het niet geloven. Julian Alaphilippe is altijd een van mijn idolen geweest, aangezien we dezelfde cyclocross-achtergrond hebben. Het zal heel speciaal worden om zijn ploeggenoot te worden. Daarnaast is het mooi om naar een buitenlandse ploeg te gaan, want dit betekent dat ik niet in de comfort zone blijf. Ik denk dat ik op veel verschillende manier ga groeien bij Soudal Quick-Step.”