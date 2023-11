vrijdag 3 november 2023 om 13:47

Soudal Quick-Step Development Team verwelkomt liefst acht nieuwe namen

Nu het wegseizoen op zijn einde is gelopen zijn de meeste teams hard aan het sleutelen om de laatste plekjes in te vullen in de selecties. Het Development Team van Soudal Quick-Step hoeft zich daar geen zorgen meer over te maken. Met het aantrekken van acht nieuwe renners, waarvan er vijf uit België komen, heeft de ontwikkelingsploeg de selectie compleet.

Bij het aantrekken van nieuwe renners leunt Soudal Quick-Step sterk op talent van eigen bodem. De meest aanprekende naam is wellicht Jelle Harteel (Lotto Dstny Development Team). Het 20-jarige Belgische talent wist in dienst van Lotto-Dstny het podium te halen in etappes in de Flanders Tomorrow Tour en Tour de Loir et Cher. Daarnaast worden ook de Belgen Niels Driesen (Acrog-Balen BC Junior), Gauthier Servranckx (EFC-L&R-Van Mossel Juniors), Lars Vanden Heede (Crabbé Toitures-CC Chevigny Junior) en Viktor Soenens (Onder Ons Parike) toegevoegd aan het team.

Van de acht namen komen dus niet alle aanwinsten uit België. Zo voegen ook de Fransman Gabriel Berg (Argenteuil Val de Seine Cyclisme 95), de Italiaan Renato Favero (Borgo Molino Vigna Fiorita) en de Brit Cormac Nisbet (Zappi Junior Race Team) zich bij het team. In totaal brengt dit het aantal op 15 renners.

Lastig om vervolg te geven aan succesjaar

Teammanager Bart Roosens is enthousiast over de nieuwe samenstelling, maar ziet ook uitdagingen: “Het zal een grote uitdaging zijn om te zien hoe de nieuwe aanwinsten het gaan doen op het niveau U23. Er zitten een aantal grote talenten in de groep en ik heb vertrouwen in onze scout Johan Molly. Het zal alleen moeilijk worden om weer zo’n goed jaar te hebben als in 2023, toen we een prachtig seizoen hadden met zoveel overwinningen en zes van onze renners zagen uitgroeien tot profs.”

Van deze zes renners zijn Warre Vangheluwe, Gil Gelders, William Junior Lecerf en Jordi Warlop volgend jaar onderdeel van de WorldTour-ploeg van Soudal Quick-Step.