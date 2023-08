Soudal Quick-Step en BORA-hansgrohe halen talenten naar de WorldTour

Soudal Quick-Step en BORA-hansgrohe hebben aangekondigd dat een aantal van hun renners in 2024 de overstap zullen maken naar de WorldTour. Bij de Belgische ploeg gaat het om William Junior Lecerf, Gil Gelders en Warre Vangheluwe, bij de Duitse ploeg zijn Emil Herzog en Alexander Hajek de gelukkigen.

Patrick Lefevere, de manager van Soudal Quick-Step, geeft een woordje uitleg bij de ’transfers’: “Gil, William en Warre zijn prof geworden na een succesvolle periode bij het Soudal Quick-Step Devo Team en dat spreekt boekdelen over het uitstekende werk dat er daar gedaan wordt. Alle drie hebben ze opmerkelijke resultaten neergezet dit jaar en ze hebben allemaal het potentieel om te groeien, dus we kunnen niet wachten om ze vanaf volgend seizoen in actie te zien.”

Herzog, de wereldkampioen bij de junioren van 2022, maakt de overstap van Hagens Berman Axeon naar BORA-hansgrohe. Herzog is geboren in 2004 en nog steeds maar 18 jaar oud. Hajek daarentegen is van het jaar 2003. De Oostenrijker komt over van Tirol KTM.