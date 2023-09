vrijdag 15 september 2023 om 10:21

Soudal Quick-Step beloont Jordi Warlop met tweejarig profcontract

Jordi Warlop maakt de komende twee seizoenen deel uit van het WorldTeam van Soudal Quick-Step. De 27-jarige West-Vlaming reed zich dit seizoen in de kijker namens het opleidingsteam, waardoor hij nu een tweejarig profcontract heeft mogen ondertekenen bij de ploeg van Patrick Lefevere.

Warlop nam zelf de telefoon ter hand toen hij eind 2022 zonder ploeg kwam te zitten na het debacle van B&B Hotels. Hij belde Lefevere met de vraag of hij terecht kon in het nieuwe opleidingsteam van Soudal Quick-Step. “Na een moeilijke tijd was ik dankbaar dat ik die kans kreeg”, vertelt hij nu. “Dat ik nu de stap maak naar het WorldTeam is ongelooflijk. De sfeer is geweldig, omdat er veel West-Vlaamse gasten bij zitten. Ik hoop dat ik de ploeg zoveel mogelijk kan helpen en zal alles geven.”

In zijn jaar bij de opleidingsploeg van Soudal Quick-Step werd de rappe Warlop onder meer tweede in de Muscat Classic en vierde in een rit in de Tour of Oman. Ook in koersen als de GP Criquielion, GP Monseré en de Alpes Isère Tour behaalde hij ereplaatsen. Dat viel ook de ploegbaas op.

“Hij heeft gelijk in zijn eerste wedstrijden van het seizoen bewezen dat hij in staat is om met het WorldTeam mee te doen”, zegt Lefevere. “Jordi is een heel solide coureur, die ons kan helpen in meerdere wedstrijden, maar die ook zelf zijn kansen kan pakken. Dat geeft ons vertrouwen voor volgend seizoen.”