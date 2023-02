Jordi Warlop bezorgt Soudal Quick-Step tweede plaats in Oman: “Had zelf Lefevere gebeld”

Video

Jordi Warlop had een moeilijk einde van 2022 achter de rug, maar heeft zich nu gelijk getoond in dienst van Soudal Quick-Step. Eigenlijk is de 26-jarige coureur van het opleidingsteam, maar in Oman mag hij mee op pad met het WorldTeam. En daar behaalde hij een tweede plek in de Muscat Classic. “Ik ben super blij met deze kans en nu bevestig ik wel dat ik goed was”, zegt hij tegen WielerFlits.

“Aan de ene kant is het super mooi voor mij, maar natuurlijk had ik graag gewonnen voor mijzelf en voor de ploeg”, vertelt Warlop kort na de sprint die hij verloor van landgenoot Jenthe Biermans. “Ik zat altijd mee in de eerste groep, maar wel op de limiet. Vlak voor de laatste klim kwam het allemaal samen door Movistar. Het was voor mij aanklampen tot over de berg. Daarna wist ik dat top-10 erin zat, maar het werd nog beter. Daar ben ik super blij mee.”

‘De stoute schoenen aangetrokken en zelf Lefevere gebeld’

Vorig jaar koerste Warlop nog voor B&B Hotels-KTM en ook in 2023 stond hij erop, maar de Franse ploeg stortte ineen. “Het was zeker spannend. Ik was zwaar gevallen op het BK in juni, dus ik heb zes weken plat moeten liggen in bed. […] En toen kregen we het slechte nieuws van B&B dat de ploeg stopte. Dat was even paniek”, geeft hij toe.

“Zeker met mijn resultaten, want die waren niet goed. Ik heb namelijk veel pech gehad”, vertelt Warlop. “Ik ging wel strandraces doen om de motor op gang te krijgen. En daarna ging ik zoeken naar een ploeg. Maar alles zat vol, of er was geen budget of ploegen geloofden niet in mij… Toen heb ik de stoute schoenen aangetrokken en zelf naar Patrick Lefevere gebeld.”

“Met de vraag: Kan ik in het Devo Team komen?”, gaat hij verder. Op die manier kon hij toch koersen op niveau en via de huidige UCI-regels was er ruimte voor Warlop om zo nu en dan in te schuiven bij het WorldTeam, zoals nu in Oman. “Ik ben super blij met de kans die ik kreeg, en ook voor Patrick dat hij mij de kans gaf. Ik hoop vaker mee te gaan. Ik ben blijven werken en hoop dat ik terug prof kan worden volgend jaar.”