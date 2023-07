Evenepoel aast op derde zege in Clásica San Sebastián: “Ik kan niet wachten”

Soudal Quick-Step heeft de selectie voor de Clásica San Sebastián bekendgemaakt. Remco Evenepoel is zoals verwacht de kopman. Evenepoel won de Baskische WorldTour-klassieker in 2019 en 2022 en aast op zijn derde overwinning.

“San Sebastian is een koers waar ik van houd”, aldus de wereldkampioen. “Hier behaalde ik mijn eerste WorldTour-zege en drie jaar later won ik weer. Aan het Baskenland houd ik dus mooie herinneringen over en ik kijk er naar uit om daar op mijn fiets te zitten.”

“De Baskische fans maken deze koers tot een van de mooiste op de wielerkalender. Ze zorgen voor een extra push door heel de tijd te juichen en je naam te roepen, dus ik kan niet wachten om er dit weekend weer te zijn.”

Met Julian Alaphilippe herbergt het Belgische team nog een oud-winnaar in de ploeg. De 31-jarige coureur won San Sebastián in 2018 voor Bauke Mollema. Mauri Vansevenant, James Knox, Remi Cavagna, Andrea Bagioli en Pieter Serry gaan ter ondersteuning mee naar het Baskenland.

Evenepoel reed iets meer dan een maand geleden zijn laatste wedstrijd. In Izegem kroonde de jonge Belg zich voor de eerste keer in zijn carrière tot Belgisch kampioen bij de profs. Evenepoel bleef na 230 kilometer Alec Segaert voor.