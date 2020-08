Sosa zegeviert voor het derde jaar op rij op Lagunas de Neila, Evenepoel eindwinnaar zaterdag 1 augustus 2020 om 16:27

De slotetappe in de Ronde van Burgos is gewonnen door Iván Sosa. De renner van Team Ineos kwam na een 158 kilometer lange etappe met aankomst bovenop Lagunas de Neila als eerste over de finish. Remco Evenepoel finishte als derde en verzekerde zich van de eindoverwinning.

Zes vluchters

De vijfde en laatste rit werd gekleurd door een vlucht van zes renners. Dani Navarro, Ángel Madrazo, Arjen Livyns , Delio Fernández, Gozton Martín en Joel Nicolau reden een maximale voorsprong van meer dan vijf minuten bij elkaar. De zes zouden het echter niet tot het einde volhouden. Op de slotklim volgde een hergroepering toen op tien kilometer van het einde Madrazo als laatste vluchter werd ingerekend.

Mitchelton-Scott en Bahrain Merida bepaalden vervolgens het tempo aan kop van het peloton. Op vier kilometer van de finish trok Mikel Landa ten aanval. Hij raakte aanvankelijk niet weg. Staand op de pedalen waagde hij een tweede poging. De Spanjaard pakte een gaatje, maar op 2,5 kilometer van het einde wisten Remco Evenepoel, Iván Sosa en Esteban Chaves (die even later weer afhaakte) aan te sluiten.

Landa animeert, maar Sosa wint

Op anderhalve kilometer van het einde plaatste Evenepoel een versnelling, maar Sosa en Landa wisten terug te komen. De strijd om de dagzege zou tussen de drie koplopers gaan. In de slotkilometer plaatste Sosa een ultieme krachtsinspanning. Landa kwam met Evenepoel in zijn wiel gestaag terug, maar kwam te laat voor de dagzege. De Colombiaan wist voor het derde jaar op rij de zege op Lagunas de Neila veilig te stellen.

Landa moest genoegen nemen met een tweede plek. Evenepoel finishte als derde en mag zich eindwinnaar noemen. Hij heeft daarmee alle drie de rittenkoersen waar hij in 2020 van start ging gewonnen.

Bennett grote verliezer

Ploeggenoot João Almeida werd in de achtergrond knap vierde. Hij schuift daarmee op naar de derde plek in het eindklassement, achter Evenepoel en Landa. George Bennett is het kind van de rekening. Hij zakte in het eindklassement van een tweede naar een vijfde plek.