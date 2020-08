Sosa na nieuwe zege op Lagunas de Neila: “We zaten allemaal stikkapot” zondag 2 augustus 2020 om 10:33

Iván Sosa begon als een van de topfavorieten aan de Ronde van Burgos, maar de Colombiaanse klimmer kon na de eerste bergetappe naar de Picón Blanco een derde opeenvolgende eindzege vergeten. Op de flanken van Lagunas de Neila nam Sosa echter revanche.

De beloftevolle renner van Team Ineos wist in de ultieme finale enkele versnellingen van Mikel Landa te pareren en begon samen met de Spanjaard en leider Remco Evenepoel aan de laatste kilometer. Sosa wist uiteindelijk met een perfect getimede demarrage weg te rijden bij zijn concurrenten en naar de ritzege te klauteren.

“Ik kende de finish heel erg goed”, zo vertelde de 22-jarige Sosa na afloop in het flashinterview. De berggeit won in 2018 én 2019 namelijk ook al op Lagunas de Neila. “Ik wist dat ik tot het einde moest wachten. Ik reed echt aan mijn limiet, maar we zaten allemaal stikkapot”, aldus Sosa, die in Noord-Spanje zijn eerste zege van het seizoen wist te boeken.

“Het doel was eigenlijk om voor een derde keer de Ronde van Burgos te winnen, maar we verlaten de ronde nu wel met een etappezege.” Richard Carapaz, een ploeggenoot van Sosa, finishte na vijf dagen koers als zesde in het eindklassement. Remco Evenepoel mag zich de nieuwe eindwinnaar noemen van de Ronde van Burgos.