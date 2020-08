Remco Evenepoel houdt stand: “Opdracht volbracht” zaterdag 1 augustus 2020 om 17:47

Remco Evenepoel kraakte zaterdag in de slotrit van de Ronde van Burgos, maar de kopman van Deceuninck-Quick-Step hield stand. “Opdracht volbracht”, sprak Evenepoel duidelijk na wéér een nieuwe eindzege.

“Het doel was om niet te veel tijd te verliezen om de eindzege veilig stellen”, gaat hij verder in het flashinterview. “De slotklim vond ik wel zwaar. Zwaarder dan donderdag. De hoogte speelde ook niet in mijn voordeel, maar ik kon wel heel wat concurrenten overboord gooien.”

“Landa (die tweede in het algemeen klassement werd, red.) heb ik bijvoorbeeld in mijn vizier kunnen houden”, zo eindigt hij. “Dit was alweer een perfecte week in een perfect seizoen.”