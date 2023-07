Søren Wærenskjold sloeg aanbod UAE af: “Je wilt de moreel juiste keuze maken”

Søren Wærenskjold verlengde onlangs zijn contract met Uno-X tot eind 2026. De 23-jarige Noor, die vorig jaar wereldkampioen tijdrijden bij de beloften werd, kreeg ook een aanbod van UAE Emirates, maar besloot dat af te slaan. Dat vertelt hij in gesprek met het Noorse TV 2.

“Je wordt verleid”, begint Wærenskjold over de aanbieding van UAE Emirates. Toch heeft hij een overwogen besluit genomen om niet voor het team uit het Midden-Oosten te gaan rijden. “Ik weet dat Noren niet zo’n fan zijn van de Emiraten en zo. Natuurlijk heeft dat een rol gespeeld bij mijn besluit. Je wilt liever de moreel en ethisch juiste keuze maken, en het salaris niet boven alles stellen.”

Bovendien kwam Uno-X ook met een goed bod, vertelt Wærenskjold. “Het was dus gemakkelijk om te accepteren. Het is ook leuk om onderdeel te zijn van een opkomend team. Toen ze in 2017 begonnen, was het een kleine ploeg. Dit jaar rijden we voor het eerst de Tour de France. Het is mooi om onderdeel van die ontwikkeling te zijn. Volgend jaar wordt de selectie waarschijnlijk weer verder versterkt.”

Wærenskjold, die sinds 2021 voor Uno-X rijdt, is momenteel bezig aan zijn eerste Tour de France. Eerder dit jaar won hij een etappe in de Saudi Tour en de tijdrit van de Baloise Belgium Tour. In die laatste ronde eindigde hij ook als tweede in het eindklassement, achter Mathieu van der Poel.

