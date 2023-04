Uno-X bindt beloftevolle Søren Wærenskjold drie jaar langer aan zich

Søren Wærenskjold zal ook de komende jaren te zien zijn in de kleuren van Uno-X. De 23-jarige Noor, die vorig jaar wereldkampioen tijdrijden bij de beloften werd, heeft zijn contract verlengd tot eind 2026. Dat meldt Uno-X op sociale media.

Wærenskjold rijdt sinds 2021 voor Uno-X. Voor de Noorse selectie won hij dat jaar de proloog en de eerste etappe van de Tour de l’Avenir, waar hij in 2022 eveneens de eerste rit wist te winnen. Nadien werd hij dus nog wereldkampioen tijdrijden in de U23-categorie.

Dit seizoen boekte Wærenskjold zijn eerste zege bij de profs door op de derde dag van de Saudi Tour een lastige sprint te winnen. Hij klopte op de venijnige aankomst Jonathan Milan en Cees Bol. Ook in andere koersen liet de jonge Noor zich zien, zoals in de Volta ao Algarve. Daar loodste hij in de openingsrit zijn ploeggenoot Alexander Kristoff naar de overwinning.