Søren Wærenskjold: “Mijn gedachten zijn bij de familie van Gino Mäder”

Met een minuut stilte voor Gino Mäder stond de organisatie van de Baloise Belgium Tour stil bij het overlijden van de jonge Zwitser vrijdag. Na afloop wilde winnaar Søren Wærenskjold ook nog wat kwijt over het tragische overlijden: “Mijn gedachten zijn bij zijn familie.”

“Het was moeilijk om me te focussen, want we weten allemaal wat er vandaag is gebeurd met Mäder. In de ploeg zitten enkele renners die hem kenden en samen met hem hebben gekoerst”, aldus de Noor, die wel uitsprak blij te zijn met zijn zege.

“Ik ben heel blij met deze zege. Dit was een van mijn betere tijdritten. Na het eerste deel had ik 490 watt op mijn wattagemeter staan en aan de finish was het nog steeds 482 watt, dus ik heb mijn inspanning goed volgehouden.”

“Ik pakte ook bijna de leiderstrui, maar het is goed voor ons dat we die niet moeten verdedigen tijdens de rit van morgen”, eindigt hij.