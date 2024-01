woensdag 31 januari 2024 om 14:32

Dubbelslag voor Waerenskjold in AlUla Tour: “We reden perfect in de finale”

Søren Waerenskjold was uiteraard erg blij met zijn ritzege in de tweede etappe van de AlUla Tour, die hem ook de leiderstrui opleverde. Vorig jaar wist de Noor van Uno-X Mobility ook al een etappe te winnen in Saoedi-Arabië. “Ik doe het goed ver van huis”, lachte hij na afloop. “We hadden rugwind in de sprint en dat ligt mij beter als grote renner.”

Afgelopen seizoen was Waerenskjold ook de winnaar van een lastige etappe, toen nog in de Saudi Tour. Nu won hij na een finale van vijf kilometer aan goed 4%. “Dit was iets makkelijker dan vorig jaar, dat was toen heel steil”, herinnert hij zich nog. “Deze slotfase paste mij nog beter. We wilden als ploeg goed van voren blijven, maar niet te vroeg op kop komen. Dat deden we perfect. We zochten elkaar op na de top van het lastigste deel, en daarna wilden we het momenten behouden in de laatste 500 meter. Op dat punt wil je namelijk niet al je power verliezen, dat ging heel goed.”

Onderweg was de 23-jarige sprinter nog wel achterop geraakt in waaiers. “Maar ik wist dat ik rustig moest blijven. In waaiers wil je niet te diep gaan, want dat blijft in je benen zitten. We hadden daarna een lang stuk tegenwind, dus daardoor kon ik het ook rustig aan doen”, vertelt Waerenskjold, die ook late aanvallen van klimmers gecounterd zag worden. “Je moet erin blijven geloven en ik geloofde vooral in mijn ploeggenoten aan het einde. Zij moesten het geleidelijk aan doen, en gelukkig lukte dat.”

“Dit is een goede start van het seizoen. Je bent altijd benieuwd hoe je begint aan het jaar, maar het gaat gelukkig goed. Er komen nog een aantal sprintetappes aan, dus ik moet elke dag mentaal klaar zijn. Gelukkig is er ook nog een rit waar ik wat rustiger aan kan doen”, doelt hij op de slotrit, waar Anders Halland Johannessen de kopman van Uno-X Mobility is.