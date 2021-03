Søren Kragh Andersen verlaat Parijs-Nice met rugklachten

Søren Kragh Andersen zal vandaag niet meer van start gaan in Parijs-Nice. De Deen van Team DSM heeft de ronde verlaten met rugklachten.

Volgens zijn ploeg gaat het om een voorzorgsmaatregel met oog op de nakende klassiekers. In de individuele tijdrit van Parijs-Nice werd Søren Kragh Andersen nog vijfde op tien seconden van Stefan Bissegger.

Team DSM vervolgt Parijs-Nice met zes renners, waarvan Jasha Sütterlin voorlopig de beste geklasseerde is in het klassement. Cees Bol won de tweede etappe van de Koers naar de Zon.

