Søren Kragh Andersen ontvangt Deense wielerprijs

Søren Kragh Andersen is in Denemarken uitgeroepen tot wielrenner van het jaar. De renner van Team Sunweb won dit jaar twee etappes in de Tour de France en was ook succesvol in Parijs-Nice en de BinckBank Tour.

De 26-jarige Kragh Andersen mag zich de opvolger van Mads Pedersen noemen. Die laatste won dit jaar Gent-Wevelgem en etappes in de BinckBank Tour en de Ronde van Polen, maar moet zijn meerdere erkennen in Kragh Andersen. In het verleden ging de prijs ook naar renners als Michael Valgren en Jakob Fuglsang.

De klassiekerspecialist en rittenkaper van Team Sunweb begon het wielerjaar 2020 met een derde plaats in Omloop Het Nieuwsblad. In Parijs-Nice was hij de beste in de individuele tijdrit en maakte hij ook bergop indruk als meesterknecht van Tiesj Benoot.

Tour de France

Na de coronabreak kende hij een zeer succesvolle Tour met ritzeges in etappe veertien (naar Lyon) en negentien (Champagnole), telkens na een gewaagde aanval in de finale. Kragh Andersen won na de Ronde van Frankrijk ook bijna de BinckBank Tour, maar finishte uiteindelijk als tweede achter Mathieu van der Poel.

