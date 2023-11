woensdag 8 november 2023 om 16:09

Soraya Paladin na succesvol jaar tot eind 2025 bij Canyon-SRAM

Soraya Paladin heeft haar contract bij Canyon-SRAM opengebroken en verlengd tot eind 2025. De 30-jarige Italiaanse debuteerde in 2022 voor de Duitse formatie en heeft een van haar beste seizoenen ooit achter de rug.

Paladin reed haar beste jaar ooit in 2019 namens toen nog Alé Cipollini, maar dit jaar kwam qua prestaties redelijk in de buurt, al won ze niet. Wel behaalde ze ereplaatsen in de Trofeo Binda (vijfde), Amstel Gold Race (vijfde), Luik-Bastenaken-Luik (negende), de UAE Women Tour (zevende), de Ronde van Burgos (achtste) en de RideLondon Classique (negende).

Ook reed ze de Giro d’Italia Donne en de Tour de France Femmes uit, met twee vijfde plaatsen in de Franse ronde als uitschieters. “De keuze om mijn contract te verlengen was makkelijk. Ik voel mij goed hier”, zegt Paladin. “Ik heb graag mensen om mij heen die mij vertrouwen en dat is hier zo. De ploeggenotes pushen mij om te blijven verbeteren en zo veel als mogelijk te leren.”

Naast de contractverlenging van Paladin maakte Canyon-SRAM ook de komst van de jonge Duitse Justyna Czapla bekend. De 19-jarige renster maakt de overstap van de eigen opleidingsploeg Canyon-SRAM Generation en tekent tot eind 2026 bij het Women’s WorldTeam. Czapla won in 2022 zilver op het WK tijdrijden voor junioren en greep dat jaar ook de Europese U19-titel in het tijdrijden.