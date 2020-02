Sophie de Boer vol goede moed naar 2020: “Ik wil terugkeren op topniveau” woensdag 19 februari 2020 om 12:24

Voor Sophie de Boer was 2019 een jaar om snel te vergeten. Vanwege overtraindheid en een burn-out geraakte ze nimmer op niveau. Op Instagram blikt ze – samen met haar fans – terug op 2019 en kijkt ze vooruit naar het nieuwe weg- én cross-seizoen. “Ik ga dit jaar een kleiner programma rijden zonder lange etappekoersen zodat ik helemaal fris en opgeladen aan het cross-seizoen begin. Daar wil ik terugkeren op topniveau.”

Op trainingskamp in Spanje laat Sophie de Boer na enkele maanden van radiostilte weer van zich horen. In de buurt van Altea, nabij het befaamde wieleroord Calpe, doorbreekt ze de stilte op haar sociale media: “Back on the bike 🥰 – and back on Instagram. Last months were hard but the build up has begun and I’m looking forward to this summer and upcoming winter!”

In de berichtenstroom die volgt in haar stories blikt ze terug op de tegenslag die ze verleden jaar kende. “Heel het jaar heb ik hard gewerkt om terug te keren op topniveau, maar sinds juli keerden de klachten terug. Ik heb geprobeerd mijn seizoen te redden maar sinds augustus heb ik nauwelijks kunnen trainen en was ik daarnaast niet belastbaar. Door de vermoeidheid kon ik eigenlijk niet eens een cross uitrijden.”

De Boer geeft aan dat haar povere seizoen een combinatie van factoren is. “Alle symptomen zijn stress-gerelateerd: een burn-out, overtraindheid. Symptomen vergelijkbaar met een zware hersenschudding. Veel hoofdpijn, weinig mensen om me heen kunnen verdragen. Nauwelijks helder kunnen denken, het is een soort ‘mist in m’n hoofd’, zoals ik het zelf noem. Ook herstel ik niet, zelfs al trainde ik slechts vijf uur per week. Het voelde heel vermoeiend en ik voelde me neerslachtig. Daar komt bij dat ik rugproblemen had, waardoor ik niet kon rennen én ’s nachts veel pijn had.”

Dit soort klachten doken voor het eerst op bij De Boer toen ze rond haar twintigste een topsportcarrière combineerde met een universitaire studie. Na het afronden van haar bachelor ging het een aantal jaren erg goed met haar. Eind 2018, begin 2019 trapte ze naar eigen zeggen het gaspedaal veel te hard in, waardoor ze in augustus 2019 weer terug bij af was.

Hoopvol begin

Met haar ploeg Parkhotel Valkenburg was Sophie de Boer recent op trainingskamp in Spanje. Dit deed haar goed. “Ik heb daar ruim veertien uur kunnen trainen. Dat bestond uit fietsen, rennen en core-training. Ik ben er goed van hersteld. Nu ben ik gelukkig klachtenvrij en belastbaar.” Toch houdt ze een slag om de arm. “Ik ga het weer heel rustig opbouwen nu.” Daarin wordt ze gesteund door haar team. “Deze ploeg kijk naar het grotere plaatje. Ze weten dat ik 100% met mijn sport bezig ben en ik er alles voor over heb om weer aan de top te komen. Daar ben ik ze erg dankbaar voor.”

Het was een zware periode, de terugslag van 2019. De Boer heeft het veldrijden gemist, zegt ze: “Wedstrijden rijden mis ik. De parcoursen, de ambiance, het afzien tijdens de wedstrijden, crosstrainingen in Alphen op woensdagmiddag…” Het is voor haar dan ook geen gemakkelijk jaar geweest. Toch telt ze haar zegeningen. “Na een tijdje realiseerde ik me dat ik gewoon wat tegenwind heb op sport- en werkgebied. Ik heb wel kunnen genieten van alle fijne, mooie mensen om me heen. Zo heb ik onder meer geïnvesteerd in mijn eerste huis en mijn familie is gezond.”

Doelen voor 2020

Om te voorkomen dat ze in het volgende cross-seizoen wederom geparkeerd staat, heeft De Boer in 2020 een rustiger wegprogramma. “Vorig jaar heb ik een vrij druk wegprogramma gereden met als doel weer een stap te zetten richting de cross. Dat is dus niet helemaal gelukt”, zegt ze met een kwinkslag. Ze wil terugkeren in de top 10 van crossen, om door te groeien naar de top 5. Zodoende denkt ze weer te kunnen strijden voor het podium. “Ik hoop weer UCI-punten te pakken voor een betere startplek. Ik wil weer dubbele weekenden kunnen rijden. Vanwege de korte hersteltijd is dit de laatste tijd een probleem geweest. Dit wegseizoen wil ik er alles aan doen om komend cross-seizoen weer echt mee te kunnen doen”, zo stelt ze op Instagram. “Ik wil in het seizoen 2020/2021 zo’n dertig tot vijfendertig crossen rijden.”

Haar wegprogramma ziet er wezenlijk anders uit dan in 2019. Dat jaar reed ze enkel etappekoersen, van de tweedaagse Tour de Yorkshire Women’s Race tot en met de langste koers in het professionele vrouwenwielrennen: de Giro Rosa. Die laatste wedstrijd slaat ze dit jaar over. “Ik ga dit jaar een kleiner programma rijden zonder lange etappekoersen zodat ik helemaal fris en opgeladen aan het cross-seizoen begin. Daar wil ik terugkeren op topniveau.” Op 22 april start De Boer haar wegcampagne in de Waalse Pijl. Daarna rijdt ze onder meer het NK, de BeNe Ladies Tour en de 2 Districtenpijl Ekeren-Deurne.

Lek lijkt boven

Sophie de Boer lijkt het lek boven te hebben om de mentale problemen, die voortkomen uit haar perfectionisme, onder controle te houden. Ze weet wat ze moet doen. “Mijn gevoel volgen, mijn lichaam gezond houden, relativeren, mijn vriendinnen zijn belangrijk. Mijn ademhalingsoefeningen zijn heilig, die doe ik vaak zo’n twee of drie keer per dag, wat ongeveer een half uur per sessie duurt.” Ook sportief gezien kan ze beter met haar klachten omgaan. “Ik krijg energie van nieuwe routes fietsen, van hardlopen door de duinen, van fietsen in de bergen. Als ik klachtenvrij ben vind ik bezig zijn met mijn sport het allerleukste wat er is en het geeft me dan heel veel energie.”