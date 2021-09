Sonny Colbrelli tiende in WK-koers: “Het is een grote teleurstelling”

Europees kampioen Sonny Colbrelli was teleurgesteld na de wegwedstrijd op het WK wielrennen in Vlaanderen. De Italiaanse renner was een van de favorieten voor de regenboogtrui, maar moest uiteindelijk met een tiende plaats aan de finish genoegen nemen.

De tactiek bij de Italianen voor de WK-wegkoers was duidelijk. “Mijn tactiek was om Wout van Aert en Mathieu van der Poel te volgen, en niemand anders. Matteo Trentin en Davide Ballerini waren de aangewezen renners om Julian Alaphilippe en Jasper Stuyven te volgen”, vertelde Colbrelli na afloop van de wedstrijd aan Cyclingnews. Een val van Trentin en Ballerini al vroeg in de koers schopte de plannen van Italië echter al vroeg in de war.

Colbrelli had in de laatste 25 kilometer nog wel twee ploeggenoten mee. Andrea Bagioli had toen al in een eerdere ontsnapping gezeten en moest lossen toen Alaphilippe op de Wijnpers de koers opende, waardoor alleen Giacomo Nizzolo overbleef. Toen Alaphilippe in de voorlaatste ronde op de Sint-Antoniusberg wegreed, kon Colbrelli niet mee. Het werd al snel duidelijk dat het goud weg was, net als de andere medailles.

Teleurstelling

“Het is een grote teleurstelling. Ik had een supergoede conditie en de kans om wereldkampioen te worden”, zei Colbrelli. “Alaphilippe was van een ander niveau. Hij was supersterk. Ik had nog wel een keer geprobeerd om hem te volgen op de grote lus, maar dat was niets. Daarna zag ik de aanval op de lokale lus, maar ik volgde Van Aert en Van der Poel – dat waren gevaarlijke renners. Alaphilippe is natuurlijk ook gevaarlijk, maar ik kan niet alles beantwoorden.”

Toch houdt de renner van Bahrain Victorious twee truien over aan dit seizoen. De eerste is de trui voor zijn gewonnen Italiaanse kampioenschap, de andere de Europese trui. “Italiaans kampioen, Europees kampioen, het is zo slecht niet. Ik ben blij met de conditie, maar niet met het resultaat”, zei hij tot slot.