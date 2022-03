Sonny Colbrelli overgebracht naar Italië, oorzaak hartritmestoornis nog onbekend

Sonny Colbrelli is zaterdag overgebracht naar zijn thuisland Italië. Dat laat Bahrain Victorious, de ploeg van Colbrelli, weten middels een perscommuniqué. De Europese kampioen had van de artsen toestemming gekregen om de vlucht naar zijn thuisland Italië te maken.

Colbrelli kreeg een week geleden een hartstilstand kort na de openingsrit van de Ronde van Catalonië. Hulpverleners zijn toen in actie geschoten en wisten de 31-jarige Italiaan, met behulp van een hartmassage en een defibrillator, weer bij bewustzijn te krijgen. Zijn situatie was al snel stabiel en de eerste onderzoeken in het ziekenhuis hebben geen tekenen van onrust of aangetaste functies aan het licht gebracht.

Colbrelli, die zich niets meer kan herinneren van het incident, zal in Italië nog uitgebreid worden onderzocht. In zijn thuisland staan verdere onderzoeken aan zijn hart gepland, om zo de oorzaak en het herstel van zijn hartproblemen in kaart te brengen. Voorlopig tast Colbrelli nog in het duister.

In het ziekenhuis in Girona werden al verschillende onderzoeken uitgevoerd om de oorzaak van zijn hartritmestoornis te achterhalen, maar duidelijkheid is er voorlopig dus nog niet.