Sonny Colbrelli na solo door de Ardennen: “Een van de zwaarste etappes uit mijn leven”

Sonny Colbrelli heeft zijn slag geslagen in de Benelux Tour. Na een sterke solo door de Ardennen greep de Italiaans kampioen de ritzege en de leiderstrui. Natuurlijk was hij daar na afloop gelukkig mee: “Ik ben heel blij. Ik had niet verwacht dat ik het zou houden, maar ik voelde me goed.”

Op meer dan veertig kilometer van de meet was de renner van Bahrain Victorious al aan het front te zien, toen hij met ploegmaat Matej Mohoric en Marc Hirschi ten aanval trok. “We gingen er vol voor en dat had succes. Toen we bijna werden teruggepakt, besloot ik nog een keer te demarreren om de seconden van de Gouden Kilometer op te rapen. Ik dacht op die manier zo min mogelijk energie te verspelen.”

Desalniettemin zag Colbrelli af: “Dit was een van de zwaarste ritten uit mijn leven. Het was te vergelijken met een rit in de Tour, maar zo lastig als dit was het nog niet vaak. Morgen wordt het weer heel zwaar, dus ga ik nu herstellen.”