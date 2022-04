Sonny Colbrelli na geslaagde operatie ontslagen uit ziekenhuis

Sonny Colbrelli keert vandaag terug naar huis, nadat hij is ontslagen uit de cardiologische kliniek van de universiteit van Padua, waar hij op 26 maart werd opgenomen. De Italiaanse renner heeft een succesvolle ingreep ondergaan waarbij een onderhuidse defibrillator werd geïmplanteerd.

Colbrelli stortte twee weken geleden na de finish van de openingsetappe van de Volta a Catalunya in elkaar. De regerend Europees kampioen onderging diverse onderzoeken, waarna hij, in overleg met de medische staf van zijn ploeg Bahrain Victorious, een ingreep onderging. Daarbij werd een onderhuidse defibrillator geïmplanteerd. Deze ingreep is succesvol verlopen, laat de ploeg in een persbericht weten.

“In Padua onderging de renner een uitgebreide klinische, genetische en beeldvormende evaluatie om de oorzaak van de hartritmestoornis die leidde tot de hartstilstand te achterhalen en de meest geschikte therapie te bepalen”, licht Domenico Corrado, professor aan de universiteit van Padua, toe. “De beslissing om een levensreddend apparaat te implanteren werd gedeeld door Colbrelli. Het apparaat werkt om het hartritme te corrigeren als dat in extreme gevallen nodig is.”

Colbrelli zal de revalidatie thuis voortzetten. Zijn ploeg Bahrain Victorious roept op om de privacy van haar renner te respecteren en wenst hem een spoedig herstel toe.