Sonny Colbrelli: “Hield vandaag alleen Van Aert in de gaten, maar hij was te sterk”

Sonny Colbrelli besloot de Omloop Het Nieuwsblad op de tweede plaats. Een notering waar hij mee kan leven, achter Wout van Aert. “Hij was de enige die ik in de gaten hield, maar hij was te sterk”, vertelt de Europees kampioen bij Eurosport.

“Ik ben dus wel tevreden met het resultaat. Op de Berendries kon ik nog wel volgen, maar op de Bosberg was het gedaan. Toen heb ik ervoor gekozen te vertrouwen op Matej Mohoric en Fred Wright om het gat dicht te rijden”, gaat hij verder.

Zondag staat de Italiaan ook aan de start van Kuurne-Brussel-Kuurne, waar hij met vertrouwen naar uitkijkt: “Sinds Parijs-Roubaix heb ik aan zelfvertrouwen gewonnen.”