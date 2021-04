Sonny Colbrelli boekt eerste seizoenszege in Ronde van Romandië

Sonny Colbrelli heeft zijn eerste zege van 2021 te pakken. De Italiaan van Bahrain Victorious bleek in een etappe over zes beklimmingen de snelste renner van een uitgedunde groep, voor Patrick Bevin en Marc Hirschi. Rohan Dennis blijft leider in de Zwitserse rittenkoers.

Na de proloogzege van Rohan Dennis en de sprintoverwinning van Peter Sagan ging de Ronde van Romandië verder met een lastige etappe naar Saint-Imier. De organisatie besloot in de omgeving van La Neuveville en Saint-Imier een etappe over zes beklimmingen uit te stippelen. In de eerste 75 kilometer lagen al vier lastige cols en in de finale was La Vue-des-Alpes (7,8 kilometer aan 6,7%, met stroken tot 9%) de absolute scherprechter.

Feestvarken Tolhoek mee in de vlucht van de dag

Het peloton begon gegroepeerd aan de eerste klim van de dag, de meer dan vier kilometer lange Préles. Op de flanken van deze inleidende helling probeerden verschillende renners weg te springen uit de grote groep. Hermann Pernsteiner (Bahrain Victorious), Chris Hamilton (Team DSM), Davide Villella (Movistar), Rein Taaramaë (Intermarché-Wanty-Gobert), de jarige Antwan Tolhoek (Jumbo-Visma) en Jonathan Caicedo (EF Education-Nippo) kozen op het juiste moment het hazenpad.

Deze zes vluchters wisten op de beklimmingen van Chaumont (3,4 km aan 6,8%) en Les Bugnegets (6,4 km aan 5,3%) hun voorsprong uit te breiden tot goed drie minuten. Heel wat coureurs besloten intussen hun regenjasjes aan te trekken, aangezien het maar bleef miezeren in de omgeving van Saint-Imier. Het peloton besloot daarom niet te lanterfanten en het tempo te verhogen, waardoor het verschil met de zes vluchters in aanloop naar de zwaarste beklimmingen steeds kleiner werd.

Vluchter Taaramäe trekt ten aanval

Na een tweede passage aan de finish na 117 kilometer begonnen de vluchters aan Les Pontins (4,1 km aan 8,4%) van tweede categorie, de vijfde van in totaal zes beklimmingen op de route. Een ongeduldige Taaramäe besloot in het centrum van Saint-Imier te versnellen en begon met een beperkte voorsprong aan de voorlaatste klim van de dag. De Est van Intermarché-Wanty-Gobert voelde de hete adem van het peloton in zijn nek. Aan de voet was het verschil teruggelopen tot anderhalve minuut.

Op de klim zelf besloten de mannen van INEOS Grenadiers, de ploeg van leider Rohan Dennis, weer wat gas terug te nemen. Taaramäe werd niet gezien als een gevaar voor het algemeen klassement en kreeg zo opnieuw wat meer ademruimte. Het voormalige toptalent reed ondertussen in een strakke cadans naar de top van Les Pontins en begon als eerste, met een voorsprong van een halve minuut op zijn medevluchters, aan de afdaling richting La Vue-des-Alpes.

Uitdunning op de flanken van La Vue-des-Alpes

De overige vluchters lieten zich nog voor de slotklim inrekenen door de meute, maar Taaramäe keek niet achterom en reed onverstoorbaar verder richting de top van de 1.283 meter hoge La Vue-des-Alpes. Aan de voet van de klim had hij nog een voorgift van anderhalve minuut, maar toch bleek de dappere Est een vogel voor de kat. Op vier kilometer van de top kwam er een einde aan het avontuur van de laatste overlever van de vroege vlucht.

De groep der favorieten was inmiddels redelijk uitgedund, maar van een echte selectie was nog altijd geen sprake. Die kwam er pas na een versnelling van onder meer Sepp Kuss en Michael Woods, maar leider Dennis was zijn gewicht weer in goud waard voor kopmannen Geraint Thomas en Richie Porte. De Australiër wist alle aanvallen onschadelijk te maken en nam vervolgens het kopwerk voor zijn rekening, waardoor verdere aanvallen uitbleven.

In gestrekte draf naar de eindstreep

Met Dennis, Thomas en Porte op de voorste rij begon een favorietengroep van ongeveer dertig man aan de afdaling van La Vue-des-Alpes. De meeste rappe mannen waren al lang en breed gelost, maar Diego Ulissi, Patrick Bevin en een verrassend sterke Sonny Colbrelli wisten hun wagonnetje wel aan te haken en kregen dan ook een uitgelezen kans op ritwinst in deze Ronde van Romandië. Op voorwaarde dat de boel gesloten bleef in de laatste kilometers.

Dat gebeurde, mede door het kopwerk van Dennis en Hermann Pernsteiner. De Oostenrijkse klimmer had er al een dag in de vroege vlucht opzitten, maar moest in de laatste kilometers nog het vuile werk opknappen voor zijn ploeggenoot Colbrelli. Met nog twee kilometer te gaan probeerde Ben O’Connor de boel te verrassen, maar de Australiër werd al snel weer tot de orde geroepen door een beresterke Dennis, met Thomas in het wiel.

Vervolgens was het aan Damiano Caruso om zijn ploegmakker Colbrelli zo goed mogelijk te piloteren in de laatste honderden meters. Die laatste, gisteren al nipt tweede in de eerste rit-in-lijn, ging ook vandaag de sprint weer behoorlijk vroeg aan. Bevin kwam in de laatste meters nog flink opzetten, maar Colbrelli had aan een ultieme jump genoeg om de Nieuw-Zeelander van zich af te houden.