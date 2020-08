Sprintzege Colbrelli in Route d’Occitanie, De Kleijn vierde zondag 2 augustus 2020 om 16:33

Sonny Colbrelli heeft de tweede etappe in de Route d’Occitanie gewonnen. De Italiaan van Bahrain McLaren was na een 174,5 kilometer lange rit naar Cap Découverte de sterkste in de massasprint. Hij klopte Bryan Coquard (B&B Hotels – Vital Concept) en Niccolò Bonifazio (Total Direct Energie). De Nederlander Arvid de Kleijn (Riwal Readynez) werd vierde.

Zes renners hadden deze dag uitgekozen om ten aanval te trekken en vormden de vlucht van de dag. De Spanjaard Ibai Azurmendi (Euskaltel-Euskadi), de Japanner Fumiyuki Beppu (NIPPO DELKO One Provence), de Duitser Nikodemus Holler (Bike Aid) de Fransman Samuel Leroux (Natura4Ever), de Pool Michał Paluta (CCC Team) en de Deen Emil Vinjebo (Riwal Readynez) kregen de zegen van het peloton en reden een voorsprong van meer dan acht minuten bij elkaar.

De zes voorop zouden lang voorop blijven, maar de voorsprong nam op weg richting de finish zienderogen af. In de slotfase volgde de onvermijdelijke hergroepering.

In een finale met een oplopende finish kwam het tot een massasprint. Daar was het Sonny Colbrelli die als eerste zijn wiel over de finish drukte. De Italiaan boekte hiermee (na de zege van Caruso in het Circuito de Getxo) de tweede zege voor Bahrain McLaren van de dag.

Bryan Coquard – die gisteren de openingsrit won – blijft aan de leiding van het algemeen klassement. De Route d’Occitanie gaat morgen verder met een bergetappe richting Col de Beyrède met aankomst bergop. Dinsdag is de slotrit.

🏁 Et c'est une victoire de @sonnycolbrelli (@BahrainMcLaren) sur cette deuxième étape Carcassonne – Cap' Découverte ! #RDO2020 pic.twitter.com/Q5Bm7mvzgC — La Route d'Occitanie – La Dépêche du Midi (@RouteOccitanie) August 2, 2020