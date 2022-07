Solozege Marlen Reusser in gravelrit Tour de France Femmes, weinig verschillen bij favorieten

Marlen Reusser heeft woensdag de lastige vierde etappe van de Tour de France Femmes, met onderweg vier onverharde stroken, gewonnen. De Zwitserse renster van SD Worx rondde een solo van 23 kilometer succesvol af in Bar-sur-Aube. Bij de favorieten waren op de diverse gravelpassages de nodige pechgevallen, maar aan de streep waren er – op Mavi Garcia na – geen verschillen te melden. Marianne Vos behoudt haar gele trui.

De etappe naar Bar-sur-Aube kon in twee delen opgedeeld worden. De eerste helft was zo goed als vlak en nodigde uit voor groepjes om aan te vallen. Thalita de Jong toonde zich in die openingsfase, net als wereldkampioene Elisa Balsamo, Nederlands kampioene Riejanne Markus, Maaike Boogaard, Jeanne Korevaar, Mischa Bredewold, Nina Buysman en Sanne Cant. Zij werden echter weer gegrepen door het peloton.

Laura Asencio (Ceratizit-WNT), Valérie Demey (Liv Racing Xstra) en Coralie Demay (St-Michel Auber 93) kregen na 40 kilometer koers wel de ruimte. Het drietal kreeg meer dan 2.30 minuut voorsprong, maar in aanloop naar de Côte de Celles-sur-Ource werd daar een grote hap vanaf gedaan. Die klim was het begin van de finale, want meteen daarna begon de eerste onverharde strook van 2,3 kilometer.

Kopgroep snel ingerekend na eerste stroken

Het peloton werd direct uitgedund en op de witte wegen meldden de topfavorieten zich direct van voren. Na de strook kwam een grote groep weer bij elkaar, maar de steile Côte du Val des Clos (900 meter aan 8,8%) zorgde opnieuw voor een schifting. Deze werd direct gevolgd door een zeer stoffige gravelstrook van 3,2 kilometer, waar het gat met de laatste vluchter Demay bijna werd gedicht.

Andermaal viel het tempo stil na de onverharde weg, waardoor de Française aan kop weer weg kon rijden. Op de Chemin blanc du Plateau de Blu van 4,4 kilometer, de zwaarste strook van de vier, kwam haar avontuur ten einde door ploegwerk van SD Worx. Voor Cecilie Uttrup Ludwig en Mavi Garcia was er pech, want zij reden lek en moest achtervolgen. De Spaanse kampioene kreeg zelfs twee keer pech.

Pechgevallen stapelen zich op

In de elitegroep waren het SD Worx en Trek-Segafredo die het tempo bepaalden. Kasia Niewiadoma reed door een fietswissel ook even op achterstand, maar omdat het overgebleven ‘peloton’ wat temporiseerde konden Niewiadoma, Garcia en Ludwig op 30 kilometer van de meet terugkeren.

Marlen Reusser profiteerde van dat stille moment om vlak voor de Côte de Vitry (900 meter aan 6,9%) en de 3 kilometer lange strook van Vitry weg te rijden. Zij reed 25 seconden weg, terwijl in de favorietengroep Garcia opnieuw lek reed. Ondertussen dunde die groep steeds verder uit, met onder meer gele trui Vos, Niewiadoma, Liane Lippert, Silvia Perisco en Ashleigh Moolman op de voorposten.

Favorieten laten Van Vleuten en Longo Borghini terugkeren

De grootste afwezigen vooraan: Annemiek van Vleuten, Elisa Longo Borghini en Mavi Garcia. Maar opnieuw viel het stil bij de favorieten, waar SD Worx en Canyon-SRAM een overtal hadden. Bij het afdraaien van de laatste onverharde strook, 17 kilometer voor meet, was het verschil met Reusser nog altijd 25 seconden en dat breidde ze uit naar 55 seconden.

Gevolg van de impasse was dat Longo Borghini en Van Vleuten konden terugkeren in de grote favorietengroep. Daaruit waren ondertussen Alena Amialiusik, Evita Muzic en Veronica Ewers weggereden. Voor Garcia werd het een kansloze missie om nog terug te keren, nadat ze – na haar eerdere lekke banden – ook nog aangereden werd door haar eigen volgwagen van UAE Team ADQ.

Marlen Reusser rondt knappe solo af

De verschillen werden in de laatste tien kilometer, die gekleurd werden door de Côte des Bergères en de Côte du Val Perdu, alleen maar verder uitgediept. Reusser pakte een minuut voorsprong op de drie achtervolgers, terwijl de favorietengroep op 1.25 minuut gereden werd. De Zwitserse hardrijdster van SD Worx hield knap stand en kwam zo, na een solo van 23 kilometer, in haar eentje over de streep.

Muzic sprintte op ruime achterstand naar de tweede plaats, voor Amialiusik en Ewers. Ruim anderhalve minuut na Reusser was het Vos die de sprint voor de vijfde plaats won in de daguitslag. De geletruidraagster was sneller dan Lotte Kopecky. De gehavende Mavi Garcia verloor 1.31 minuut op haar concurrenten in het algemeen klassement en zakt daardoor uit de top-10 van de ranglijst.