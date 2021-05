Solozege Antonio Soto in Vuelta a Murcia in zijn geboorteplaats Alcantarilla

Antonio Jesús Soto heeft een indrukwekkende zege geboekt in de Vuelta a Murcia. De 26-jarige renner van Euskaltel-Euskadi maakte onderdeel uit van de vroege vlucht en rondde het na 192 kilometer solo af. Een bijzondere zege voor Soto, die geboren is in de finishplaats van de Vuelta a Murcia: Alcantarilla.

De Vuelta a Murcia werd deze zondag in druilerige omstandigheden afgewerkt. Normaliter stond de wedstrijd gepland in februari, maar vanwege de coronacrisis werd de koers verschoven naar mei. Van zonnig weer was geen sprake; het regende pijpenstelen.

Twee koplopers houden lang stand

Magnus Sheffield (Rally) en Antonio Soto (Euskaltel-Euskadi) hielden het langst stand van een kopgroep van vijf. Zij hadden aanvankelijk Gleb Brussenskiy (Astana-Premier Tech), Mathias Vacek (Gazprom-Rusvelo) en Jesús Ezquerra (Burgos-BH) in hun gezelschap.

Met nog 35 kilometer tot de finish was het verschil tussen de twee koplopers en de overgebleven favorietengroep, die op de steile Alto Collado Bermejo (7,3 km aan 7%) flink was uitgedund, minder dan twee minuten. In de slotfase lag met de Alto Cresta del Gallo (4,4 km aan 7,1%) nog een hindernis, met de top op een kleine twintig kilometer van de meet.

Solo van Soto

Soto wist op die klim Sheffield te lossen. Achter hem spatte de favorietengroep uiteen, maar toch was het de Spanjaard van Euskaltel-Euskadi die als eerste bovenkwam. Met een voorgift van 40 seconden dook hij de natte afdaling richting finishstad Alcantarilla in.

De achtervolging kwam nauwelijks op gang, mede doordat er geen risico genomen kon worden op de technische stukken en door afstopwerk van ploegmaats van Soto. Vooral Caja Rural-Seguros RGA deed verwoede pogingen, maar Soto reed alle plannen van de achtervolgers in de soep en soleerde in zijn geboorteplaats naar de overwinning.

Het is voor Soto de eerste profzege uit zijn carrière. Achter hem werd Ángel Madrazo na een late aanval nog tweede, voor het Movistar-duo Gonzalo Serrano en José Joaquim Rojas.

Primera victòria de l'Euskaltel-Euskadi des que va retornar com a UCI ProTeam: Antonio Jesús Soto s'ha imposat a la Vuelta a Murcia (1.1), que tenia final a la seva ciutat natal: Alcantarilla. No es veu sempre això! Zorionak, @FundaCiclisEusk! 🧡 #VueltaMurcia2021 pic.twitter.com/J9MCMPh8h9 — Javier Gilabert C. (@tourdegila) May 23, 2021