Soler na derde plek op Peñas Blancas: “Carapaz gewoon te sterk”

Marc Soler was teleurgesteld na de twaalfde etappe van de Vuelta a España. Dat zei de renner van UAE Emirates op de website van zijn ploeg. De klimmer werd gisteren vanuit de kopgroep derde achter Richard Carapaz en Wilco Kelderman.

Wel is de Spanjaard tevreden over zijn vorm. “Ik ben telurgesteld dat ik niet opnieuw kon winnen, maar Carapaz was gewoon te sterk. Wel ben ik blij met mijn huidige vorm”, reageerde Soler, die eerder al de vierde etappe naar Bilbao op zijn naam schreef.

De Catalaan blikt ook vooruit. “Onze ploeg is sterk en met João Almeida en Juan Ayuso hebben we twee renners die nog goed staan in het klassement, dus we kijken uit naar de rest van deze Vuelta”, besluit Soler.