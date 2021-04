Soler draagt zege op aan overleden ploegdokter: “Een groot verdriet”

Marc Soler sloeg een mooie dubbelslag in de Ronde van Romandië. Na een regenachtige dag kwam hij in Estavayer solo over de streep en tevens nam hij het geel over van Rohan Dennis.

“Ik ben echt blij met deze overwinning”, vertelde Soler na afloop van de derde etappe. Hij stond stil bij het overlijden van Jesús Hoyos, die tot vorig seizoen ploegdokter was bij Movistar en na een kort ziekbed vrijdag het leven liet. “Ik wil deze zege aan hem opdragen. Zijn overlijden is een groot verdriet voor iedereen.”

“Op de laatste beklimming oogde Michael Woods erg sterk en meermaals werd er aangevallen. Ik wilde wat proberen en wachtte tot de laatste 500 meter voor de top. Ik wilde tijd pakken en voor de etappezege gaan”, blikte de Spanjaard terug. Met nog twee etappes voor de boeg is hij ook de nieuwe leider in het algemeen klassement.

“Dat we het geel weer in de ploeg hebben is altijd interessant. We gaan strijden om de trui tot aan het eind te behouden. INEOS Grenadiers is erg sterk, maar we gaan ervoor vechten. We hebben een geweldige ploeg en gaan alles geven. Vaak hebben mensen hun twijfel, maar we nemen alles stap voor stap en uiteindelijk gaan de dingen werken”, aldus Soler.