Marc Soler wint solo kletsnatte etappe in Romandië

Marc Soler heeft de derde etappe van de Ronde van Romandië gewonnen. In Estavayer kwam de Spanjaard solo over de streep, nadat hij op tien kilometer van de finish uit de favorietengroep was weggereden. Ook nam hij het geel over van Rohan Dennis, die in de finale ten val kwam.

Met Rohan Dennis voor de derde dag op rij in de gele trui werd de etappe om kwart over een op gang gebracht. De rit begon met een grote omloop van 65 kilometer met daarin de beklimming van de Surpierre van derde categorie, waarna de finish viel na drie ronden van 34,5 kilometer rond Estavayer. Daarin waren de klimmetjes van Câbles en Les Granges de scherprechters. Van de top van de laatste klim was het nog negen kilometer naar de aankomst. Na opgaves van Erik Baska, Sam Bewley en Chris Hamilton gisteren, waren ook Romain Seigle en Patrick Bevin er niet meer bij. Het duo verscheen vandaag niet meer aan het vertrek.

Zeven vluchters trotseren kletsnat weer

Na dertig kilometer kwam de vlucht van de dag tot stand. In kletsnat weer sloegen zeven renners de handen ineen. De Belgen Sander Armée en Kobe Goossens kregen de Zwitsers Stefan Küng, Johan Jacobs, Stefan Bissegger en Mathias Reutimann en de Brit Charlie Quartermann met zich mee. In aanloop naar de drie plaatselijke ronden rond Estavayer groeide hun voorsprong tot vier minuten, maar eenmaal op de klimmetjes van Châbles en Les Granges slonk het verschil: INEOS Grenadiers, de ploeg van geletruidrager Rohan Dennis, had in het peloton de vlucht van de dag onder controle.

Op de tweede lokale lus kwam Armée bergop in de problemen, waarna hij de andere vluchters moest laten gaan. Ook Quartermann en Reutimann losten, terwijl Küng, Jacobs, Goossens en Bissegger nog maar een minuut over hadden. Toch wist het viertal zijn voorsprong na de tweede passage van Les Granges weer op te rekken naar meer dan tweeënhalve minuut. Vanaf dan was het nog een volle ronde van 34,5 kilometer over de twee klimmetjes naar de streep. Inmiddels kwamen ook Bahrain Victorious en BORA-hansgrohe, de ploegen van Sonny Colbrelli en Peter Sagan, zich op kop van het peloton roeren.

In aanloop naar de laatste beklimming van Châbles voerde het peloton het tempo op, waardoor het verschil met de kopgroep terugliep tot een halve minuut aan de voet. Küng wilde zich niet zomaar laten inlopen en versnelde toen de weg omhoog begon te lopen. Alleen de 25-jarige Goossens kon zich in het wiel van de Zwitserse kampioen vastbijten. In de afdaling ging Küng echter spectaculair onderuit toen hij over de witte belijning op de kletsnatte wegen weggleed. Zijn kampioenstrui was weliswaar gescheurd, maar gelukkig kon hij zijn weg vervolgen. Wel was hij de aansluiting met zijn medevluchter kwijt.

Rohan Dennis tegen de grond

Goossens begon vervolgens met een halve minuut voorsprong aan de laatste klim van de dag, Les Granges. Daar openden Michael Woods en Ion Izagirre de debatten in het peloton, waarna ook Sepp Kuss aanviel. De voorsprong van de Belgische koploper verdween daarmee als sneeuw voor de zon en met nog tien kilometer te gaan waren alle vluchters ingelopen. Uit het peloton was Rohan Dennis letterlijk weggevallen. De drager van de gele trui ging tegen de grond en liep daarbij een flinke schaafwond aan zijn bovenbeen op. Dinsdag had de Australiër nog de proloog achter zijn naam gezet.

Net nadat Goossens ingelopen was, reed Marc Soler weg uit het uitgedunde peloton. De Spaanse Movistar-renner stond na drie dagen 23e in het klassement, op 27 seconden van het geel, en kon een mooie slag slaan. Soler wist overeind te blijven tot aan de streep in Estavayer en de dagzege veilig binnen te brengen. 22 seconden later won Magnus Cort de sprint van de grote groep, vóór Sonny Colbrelli, Gorka Izagirre, Diego Ulissi en Ilan Van Wilder. Dankzij zijn etappezege neemt de Spanjaard van Movistar ook de gele leiderstrui over van Rohan Dennis, die in de tweede groep op achterstand over de streep kwam.

In verband met het verwachte weer is morgen de koninginnenrit in Romandië met twee uur vervroegd.