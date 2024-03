zaterdag 9 maart 2024 om 19:27

Sofie van Rooijen opent zegeteller voor zichzelf en VolkerWessels: “Hoop nieuwe Wiebes te worden”

Interview Sensatie op de altijd gezellige Brink van Dwingeloo. In de Drentse Acht van Westerveld (1.1) ging niet Chiara Consonni of Rachele Barbieri, maar Sofie van Rooijen er met de winst vandoor. De 21-jarige renster bezorgde zichzelf daarmee een allereerste zege op UCI-niveau. En daarmee kraaide ook VolkerWessels victorie, voor het eerst sinds de formatie van Raymond Rol afscheid nam van de jarenlange titelsponsor Parkhotel Valkenburg.

“Ik weet zelf eigenlijk nog niet goed hoe ik dit heb gedaan”, opent Van Rooijen, met de bloemen in de handen en een gele trui voor de winnares om haar schouders, haar verhaal in gesprek met WielerFlits. “De hele koers had ik er wel echt vertrouwen in dat ik kort kon eindigen en dat vertrouwen kreeg ik ook echt van de meiden. Ik heb al wel een paar keer het podium gehaald, ik weet van mezelf wel dat ik kan sprinten, maar dat heeft nog nooit een overwinning opgeleverd. Ik ben blij dat het er vandaag eens een keertje is uitgekomen.”

Na de podiumceremonie is het besef er nog altijd niet bij de talentvolle renster uit Driel. “Het is heel gek om nu als eerste over de streep te komen. Ik heb hard aan mijn sprint gewerkt en de meiden hebben me perfect afgezet, maar ik versla hier Chiara Consonni en Rachele Barbieri… Zij hebben zoveel meer ervaring en ze hebben al zoveel wedstrijden gewonnen. Dus dat is echt fantastisch.”

Meedoen met topsprinters

In de jeugdjaren liet Van Rooijen zich al enkele keren flink gelden, met winst in de allereerste cross voor junioren-vrouwen ooit in Loenhout, maar ook een tweede plaats op het EK. Het leverde haar nog niet direct een contract op bij een ploeg, maar na deelname aan de Healthy Ageing Tour kreeg ze eind maart 2021 een verbintenis bij Parkhotel Valkenburg onder de neus. Voor die ploeg snelde ze naar podiumplaatsen in de Omloop der Kempen, Dwars door de Westhoek, de GP Fourmies, de Grote Prijs Beerens en de Omloop van Borsele. Ze hikte dus al enige tijd tegen die eerste zege aan, in de zware Drentse Acht lukte het door in de laatste honderd meter voorbij Consonni en Barbieri te snellen.

De erelijst van de Drentse 8 is niet de minste. Van Rooijen wordt bijgeschreven in een rijtje kampioenen als Marianne Vos, Chantal van den Broek-Blaak, Giorgia Bronzini en Ina-Yoko Teutenberg. Het 21-jarige talent hoopt de komende jaren naar eenzelfde status toe te kunnen werken: “Het doel is om nog verder te groeien en in grotere koersen mee te kunnen doen. Het liefst hoop ik natuurlijk de nieuwe Wiebes te worden, al is dat misschien wel hoog gegrepen. Ik wil vooral mooi mee kunnen doen met de topsprinters, en de rensters die ik vandaag heb verslagen noem ik al bijna topsprinters, dus ik zit er eigenlijk al wel een beetje tussen.”

Collectieve topprestatie

Van Rooijen mocht, zoals de traditie het wil in de Ronde van Drenthe, een hoop prijzen in natura in ontvangst nemen. Daarvan zullen er ongetwijfeld een aantal naar ploeggenotes gaan, want VolkerWessels leverde een collectieve topprestatie in het waaierslagveld. “Ik denk dat we de plannen hebben uitgevoerd zoals we ze bedacht hadden. Lange tijd zaten we met alle zes rensters in de eerste groep en in de finale zaten we nog steeds met vijf. Zoals ik zei, ik kreeg echt het vertrouwen van ze, dus ja, het is heel mooi om het voor die meiden af te maken.”

Niet alleen voor Van Rooijen, voor heel VolkerWessels mag dit als een mooie opsteker worden gezien. In de eerste UCI-vrouwenkoers op Nederlandse bodem van 2024 direct de overwinning te pakken: een lekkere binnenkomer voor de nieuwe hoofdsponsor. “Daar had ik zelf nog niet aan gedacht, maar dat maakt het extra mooi. We zijn ook echt een heel mooi team, denk ik, we hebben ook allemaal vertrouwen in elkaar. We hebben er echt een schep bovenop gedaan; een ploegleider erbij en het is allemaal net weer wat beter dan vorig jaar. Het is denk ik voor iedereen heel mooi dat dat nu al wordt terugbetaald.”