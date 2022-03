Sneller dan verwacht: Tim Declercq maakt woensdag rentree in Dwars door Vlaanderen

Tim Declercq maakt sneller dan verwacht zijn rentree. De 33-jarige Belg leek vanwege een ontsteking van het hartzakje te moeten passen voor de komende kasseiklassiekers, maar is toch op tijd wedstrijdfit om woensdag deel te nemen aan Dwars door Vlaanderen. Dat laat zijn ploeg Quick-Step Alpha Vinyl vandaag weten.

De problemen van Declercq begonnen kort na de Saudi Tour, waar hij nog knap vierde werd in het eindklassement. Uiteindelijk kon hij door corona en de ontsteking van het hartzakje meer dan twee weken niet trainen. “In totaal zal ik zeventien dagen niet hebben gefietst. Dat is bijna even lang als mijn traditionele winterbreak”, vertelde de trouwe helper eerder deze maand.

Hoewel Declercq enkele weken geleden alweer helemaal gezond was en naar eigen zeggen weer “voluit aan de slag kon”, zag hij door zijn lange pauze niet meer de kans om op tijd fit te zijn voor zijn geliefde kasseiklassiekers. “Afhankelijk van mijn conditieverloop is er misschien een heel, heel, heel minieme kans dat ik alsnog Parijs-Roubaix haal.” El Tractor blijkt nu echter alweer klaar om deel te nemen aan Dwars door Vlaanderen.

Sterke selectie

Het is nog onduidelijk of Declercq zondag ook aan de start zal verschijnen van de Ronde van Vlaanderen. Fabio Jakobsen, Yves Lampaert, Zdeněk Štybar, Stijn Steels, Jannik Steimle en Bert Van Lerberghe maken woensdag ook hun opwachting in Dwars door Vlaanderen. “Het zal een hectische koers worden, gezien de smalle wegen en de vele hoogtemeters. Een sprint met een grote groep is mogelijk, maar er zal onderweg flink worden aangevallen”, voorspelt ploegleider Tom Steels.

Selectie Quick-Step Alpha Vinyl voor Dwars door Vlaanderen (30 maart)

Tim Declercq

Fabio Jakobsen

Yves Lampaert

Bert Van Lerberghe

Stijn Steels

Jannik Steimle

Zdeněk Štybar