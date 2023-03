Snelle mannen voorspellen een sprint in Tirreno: “Maar je moet het verdienen”

Nadat Filippo Ganna maandag de openingstijdrit op zijn naam schreef, gaat Tirreno-Adriatico dinsdag verder met een relatief vlakke etappe. Op zo’n tien kilometer voor het einde ligt nog wel een klimmetje. Wordt het een sprint of gooit deze helling roet in het eten van de snelle mannen? “Normaal gesproken wordt het een sprint”, stelt Fabio Jakobsen.

“Je weet het nooit honderd procent”, vervolgt de Europees kampioen. “Maar zoals het er nu uitziet… Er kan wat wind staan en er is een klein klimmetje, maar normaal gesproken blijft het peloton bij elkaar. Ik heb een goed team bij me, bij Soudal Quick-Step heb je dat altijd, zeker in zulke wedstrijden. We gaan ons best doen.”

Soudal Quick-Step is ook actief in Parijs-Nice, waar Tim Merlier zondag naar de zege in de openingsrit sprintte. “Ik deed dat vorig jaar daar”, vertelt Jakobsen. “Nu rijd ik Tirreno, de Italiaanse tegenhanger van Parijs-Nice. Het is ook WorldTour, dus ik ga ook proberen te winnen. Als er een sprintetappe is, wil je als sprinter natuurlijk altijd winnen.”

Philipsen: “Van der Poel kan misschien wel het werk van twee renenrs doen”

Jasper Philipsen, de sprinter van dienst bij Alpecin-Deceuninck, ziet Tirreno-Adriatico als een uitgelezen kans om zijn eerste seizoenszege te pakken. Hij reed tot nog toe enkel de Omloop Het Nieuwsblad en Kuurne-Brussel-Kuurne. “We moeten nog wat wedstrijdritme opdoen, maar sinds vorige week worden de benen beter. Ik denk dat we goed getraind hebben, dat we ons goed voorbereid hebben. Deze week krijgen we wat mooie mogelijkheden.”

Ook Philipsen acht de kans op een massasprint groot. “Je hebt hier veel goede sprinters, die zitten niet alleen in Parijs-Nice. Veel ploegen zullen een sprint willen. Van der Poel zal me ongetwijfeld helpen. Hij is zo sterk dat hij misschien wel het werk van twee renners kan doen.”

Cavendish: “Ik hou van zulke dagen”

Mark Cavendish is het met Jakobsen en Philipsen eens, wat de kansen op een massasprint betreft. “Maar in Italië moet je het altijd verdienen. Er zitten wat klimmetjes in de finale. Dat maakt het een goede rit. Je moet het verdienen om te kunnen sprinten. Ik hou van zulke dagen.”

Cavendish was het niet eens met de opmerking van de interviewer dat geen mannen om zich heen had om hem goed af te zetten voor de sprint. “We hebben heel goede renners in het team. We hebben Yevgeniy Fedorov, de wereldkampioen bij de beloften. We hebben Gleb Syritsa. Hij is sterk, hij deed een goede tijdrit gisteren en heeft al wat top-tienplaatsen behaald dit jaar. Luts (Lutsenko, red.) rijdt altijd een goed klassement in de Tirreno, dus we kijken vooruit naar een goede week.”

