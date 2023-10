vrijdag 20 oktober 2023 om 10:28

Snelle man Sasha Weemaes vindt onderdak bij Bingoal WB: “Was niet mijn beste jaar”

Sasha Weemaes heeft een nieuwe ploeg gevonden. De Belgische sprinter reed bij Human Powered Health, maar de Amerikaanse ploeg (het mannenteam) stopt ermee. Weemaes heeft nu een tweejarig contract getekend bij het ProContinentale Bingoal WB.

“Ik ben erg blij dat ik volgend jaar deel mag uitmaken van het Bingoal WB team. 2023 was niet mijn beste jaar, grotendeels door gezondheidsproblemen die me lange tijd uit de koers hielden. Het einde van het seizoen was beter en ik slaagde erin om weer in vorm te komen en een aantal overtuigende resultaten te boeken”, doelt Weemaes onder meer op zijn eerste profzege in de Tour de Langkawi.

De Vlaming staat te kennen als een snelle man. Dat wil hij volgend jaar blijven tonen. “Mijn doelen voor 2024 zijn vooral gericht op wedstrijden waar ik mijn sprintkwaliteiten kan laten zien en voor de overwinning kan strijden.”