‘Sneeuw verwacht: finish op Col de Turini in Parijs-Nice onzeker’

Het is nog maar de vraag of het peloton in Parijs-Nice aanstaande zaterdag de Col de Turini kan beklimmen. Volgens de meest recente weersverwachtingen gaat het dit weekend namelijk sneeuwen op de klim, die fungeert als slotklim van de zevende etappe.

Zonder twijfel hebben de klassementsrenners zaterdag met rood omcirkeld, gezien de aankomst bergop op de Col de Turini (14,9 km aan 7,3%) op 1.607 meter hoogte. De bergpas wordt vanaf de westkant omhoog gereden en is de enige bergop aankomst van deze 80ste editie van Parijs-Nice.

Volgens Meteoblue liggen de temperaturen zaterdag de hele dag echter onder het vriespunt, rond de -3°C. Door de matige tot vrij krachtige wind zal de gevoelstemperatuur rond de -9°C schommelen. Tel daar ook nog de verwachte neerslag bij op in de late ochtend en de middag, wat zou kunnen wijzen op sneeuwval. Skiresort.nl verwacht dat de sneeuwgrens die dag rond de 1.200 meter ligt in de omgeving van de Turini.

De weersverwachtingen voor de Col de Turini kunnen de komende dagen nog veranderen, maar mogelijk zal Parijs-Nice-organisator ASO op zoek moeten naar een alternatieve route. Op dit moment heeft de organisatie nog niets laten weten.

Profiel etappe 7 van Parijs-Nice 2022 (zaterdag 12 maart)