Sluis komende drie jaar etappeplaats in Benelux Tour

Het Zeeuwse Sluis maakt de komende drie jaar deel uit van het parcours van de Benelux Tour. Dat meldt het regionale dagblad PZC. Later dit jaar, op dinsdag 30 augustus, wordt een individuele tijdrit verreden in de stad.

De organisatie achter de Benelux Tour, Golazo, maakte de samenwerking voor 2022, 2023 en 2024 met de gemeente Sluis vrijdag officieel. Namens Sluis waren burgemeester Marga Vermue en gedeputeerde Jo-Annes de Bat van de provincie Zeeland aanwezig, namens Golazo deed Jan Nys dat.

De Benelux Tour (de laatste jaren vooral bekend als Eneco Tour en BinckBank Tour) is onderdeel van de WorldTour-kalender en begint dit jaar op maandag 29 augustus in Flevoland en eindigt na zeven etappes in Geraardsbergen. Op de tweede dag staat de tijdrit in Sluis gepland. De stad ligt in het westen van Zeeuws-Vlaanderen.

Baloise Ladies Tour

In 2023 en 2024 is Sluis dus ook onderdeel van het etappeschema in de Benelux Tour. Of in die jaren ook een tijdrit verreden gaat worden, is niet bekend. De gemeente organiseert komende zomer ook een etappe in de Baloise Ladies Tour. Cadzand, dat onderdeel is van de gemeente Sluis, is de startplaats van een etappe in de rittenkoers voor vrouwen.