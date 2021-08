‘Slowakije aast met België, Turkije en Marokko op Giro-start 2023’

Slowakije ligt in pole position om de start van de Giro d’Italia 2023 te organiseren. Dat meldt Tuttobiciweb. Het zou gaan om drie etappes met de Grande Partenza in Bratislava. Het is echter geen gelopen race, want ook België, Turkije en Marokko zouden interesse hebben in de organisatie ervan.

Naar verluidt zijn de plannen voor de Giro-start in Slowakije vergevorderd. Zo zou de politiek ook al bij de plannen betrokken zijn. Om de Grande Partenza over twee jaar naar Bratislava te halen, is wel een budget van twaalf miljoen euro nodig. Dat bevestigt wielermanager Rastislav Zoller, die zegt al contact te hebben gehad met Giro-organisator RCS en vertegenwoordigers van de Slowaakse regering.

De onderhandelingen zijn volgens Zoller gaande. Op tafel ligt een plan om de eerste etappe in Bratislava af te werken. De tweede rit zou door centraal-Slowakije trekken en de derde etappe in de regio van Žilina en Poprad.

Maar zeker is de Giro-start in Slowakije nog niet, want er staan nog drie landen te trappelen om de Grande Partenza te organiseren. Volgens Tuttobiciweb zijn dat België, Turkije en Marokko. Dat laatste land, dat ook het WK 2025 wil organiseren, zou als eerste Afrikaanse land de start van de Giro binnen willen halen. Om welke steden het gaat in de genoemde landen, is niet bekend.