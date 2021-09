Slovenië mag met acht naar WK: “Maar we hebben er maar zeven in de WorldTour”

De Sloveense selectie voor het WK wielrennen van eind deze maand in Vlaanderen is zo goed als bekend. Heel moeilijk heeft de bondscoach van Slovenië het niet, weet ook Matej Mohoric. “Er zijn maar zeven Slovenen die bij een World Tour-ploeg rijden”, aldus de coureur van Bahrain Victorious.

“Omdat Pogačar en Roglič één en drie op de UCI-ranking staan, mogen wij acht renners sturen, maar er zijn maar zeven Slovenen die bij een World Tour-ploeg rijden. Tadej Pogačar, Primož Roglič, Jan Tratnik, Domen Novak, Luka Mezgec, Jan Polanc en ik”, vertelt Mohoric tegen Het Nieuwsblad. “De achtste Sloveense prof is Ziga Jerman, die rijdt bij ­Androni Giocattoli-Sidermec. Dan heb je de selectie al, tenzij iemand nog afzegt omdat hij te moe is van de Vuelta.”

Of de kopman van Jumbo-Visma zich na een zware Vuelta a España meldt op het WK in Vlaanderen, is nog niet definitief bekend. “Ik denk dat Primož zeker de tijdrit zal rijden, zijn deelname aan de wegrit geef ik minder kans. Maar als hij zich toch geroepen voelt, heb ik er in ieder geval een goeie knecht bij”, lacht Mohoric, die momenteel in de Benelux Tour actief is.