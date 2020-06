Sloveens kampioenschap gaat door op 21 juni

Deze maand nog zal een nieuwe Sloveens kampioen wielrennen gekroond worden. Op 21 juni wordt in de regio van Cerklje na Gorenjskem de Sloveense titelstrijd, met aankomst bergop, afgewerkt. Of Primoz Roglič meedoet, is nog niet bekend.

Volgens de Sloveense wielerbond KZS staan meerdere nationale toppers aan de start, zoals toptalent Tadej Pogačar en Vuelta-winnaar Primoz Roglič. Navraag van WielerFlits bij Jumbo-Visma leert ons dat de deelname van Roglič aan het kampioenschap nog niet bevestigd is.

Eerste UCI-koers sinds half maart

Het doorgaan van het kampioenschap van Slovenië betekent dat voor het eerst sinds 15 maart (GP de la Patagonia in Chili, red.) weer een officiële UCI-wedstrijd gereden wordt. Naast de titelstrijd voor de mannen, komen ook de elite-vrouwen en de U23-mannen en -vrouwen in actie op 21 juni.

Het 146 kilometer lange parcours bij de elite-mannen bestaat uit zeven lokale rondes, gevolgd door een klim van 5 kilometer aan 8,0% richting Ambrož pod Krvavec. Het tijdritkampioenschap staat een week later op 28 juni op het programma.

Bij de mannen is Domen Novak (Bahrain McLaren) de huidige wegkampioen van het Midden-Europese land. Tadej Pogačar verdedigt eind deze maand zijn tijdrittitel.

