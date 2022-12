Slottijdrit Tour de France 2024 start in Monaco

Deze week werd bekend dat de Tour de France in 2024 niet zal eindigen op de fameuze Champs-Élysées in Parijs, maar met een tijdrit in Nice. De ASO heeft nu naar buiten gebracht dat de race tegen de klok zal starten in Monaco.

Na die start in Monaco zullen de renners ongeveer 20 kilometer later in Nice de streep zien liggen. Het is de zevende keer dat Monaco een startplaats is in de Tour de France. In 2009 was de badplaats zelfs goed voor de Grand Départ van de Ronde van Frankrijk. Destijds werd er ook gekozen voor een tijdrit, die gewonnen werd door de Zwitser Fabian Cancellara.

De slotetappe van de Tour van 2024 zal op 21 juli plaatsvinden, slechts vijf dagen voor de openingsceremonie van de Olympische Spelen. Om die reden is badplaats Nice aangewezen als alternatieve finishplaats. Voor het eerst sinds 1905 zal de Tour dus niet aankomen in (de regio) Parijs.