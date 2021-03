Slotetappe Parijs-Nice eindigt in Levens in plaats van Nice

Organisator ASO heeft een alternatieve route weten uit te tekenen voor de slotetappe van Parijs-Nice. De renners finishen zondag niet in de bekende badplaats Nice, maar in Levens. Zaterdag wordt er dan weer in Le Broc gestart.

De organisatie van Parijs-Nice moet nog een officieel persbericht versturen, maar de burgemeester van Nice verklapte in een Franse radioshow al de nieuwe route. “De organisatie heeft me een plan B voorgelegd dat me aanvaardbaar leek, omdat het buiten de zone van de lockdown ligt”, aldus Christian Estrosi.

“Uiteraard zal het niet dezelfde uitstraling hebben als in Nice, maar het zijn mooie plaatsen uit de metropool die aangedaan worden.” Het is nog onduidelijk hoe de etappe er nu precies uitziet. Zeker is wel dat de renners, in plaats van een lusje tussen Nice en Nice, nu van Plan du Var naar Levens rijden. Dit zijn twee plaatsjes die zo’n 25 kilometer boven Nice liggen.

Estrosi liet ook weten dat op zaterdag startplaats Nice wordt vervangen door Le Broc, een gemeente zo’n twintig kilometer ten noorden van Nice. De zaterdagetappe finisht, na de start in Le Broc, wel gewoon op de flanken van Valdeblore La Colmiane.

Update

Inmiddels zijn ook de routekaartjes van de zevende en achtste etappe van Parijs-Nice gepubliceerd. Het dorpje Le Broc is dus de startplaats van de voorlaatste etappe en door deze aanpassing is de Col de Vence vervallen. In plaats daarvan gaat de route naar de Côte de Gilette.

Via de Côte de Gilette gaat het naar de oorspronkelijke route met de Col de la Sigale, de Côte de Saint-Antonin en de aankomst in Valdeblore La Colmiane. De rit is ingekort van 166,5 naar 119,2 kilometer.

De slotetappe heeft een stevige gedaantewisseling ondergaan. Het startsein wordt gegeven in de vallei van de rivier De Var. Vandaar gaat het parcours via de rivier de Vésubie, een zijtak van de Var, in noordoostelijke richting naar de Côte de Duranus. Daarna zakt de route af naar aankomstplaats Levens.

Vervolgens leggen de renners twee volle ronden af van 36 kilometer via steeds Le-Plan-du-Var en de Côte de Duranus. De slotetappe is ingekort van 110,5 naar 92,7 kilometer.