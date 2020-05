Slechts drie dopingzaken begin 2020: “Maar laten we niet té optimistisch zijn” zaterdag 9 mei 2020 om 11:41

De MPCC, de belangenvereniging voor een geloofwaardige wielersport, heeft vastgesteld dat in het eerste kwartaal van 2020 slechts drie dopingzaken zijn opgedoken in het wielrennen. Bemoedigende cijfers, maar de beweging waakt voor te vroeg enthousiasme.

De wielersport is in het eerste kwartaal van 2020 bespaard gebleven van grote dopingzaken, constateert de MPCC. In de eerste drie maanden van het jaar zijn namelijk slechts drie dopinggevallen bekendgemaakt: naast de bekentenis van ex-beroepsrenner Pirmin Lang betreft het twee gevallen uit het mountainbiken. Sinds de beweging de credibility barometer in het leven riep in 2014, werden alleen in 2018 over dezelfde periode minder gevallen onthuld.

In januari luidde de MPCC nog de alarmbel na een scherpe stijging in het aantal dopinggevallen: het aantal zaken was in 2019 in een jaar tijd namelijk bijna verdubbeld. Een serieuze waarschuwing, meende de beweging. “Afgelopen jaar merkten we een duidelijke breuk met het recente verleden. Deze plotse toename werd waargenomen bij zowel de mannen als de vrouwen, of het nu baan- of wegwielrennen was.”

Voorzichtigheid

Bemoedigende cijfers over begin 2020 dus, maar volgens de MPCC moet worden opgepast bij het doen van uitspraken over zowel de cijfers als het ‘goede gedrag’ van het peloton, aangezien de renners sinds medio maart noodgedwongen zonder werk zitten. Verschillende renners uitten al hun bezorgdheid over de zorgvuldige naleving van de antidopingregels, omdat ze minder vaak werden getest.

Zoals het er nu naar uitziet, wordt de wedstrijdcompetitie in de maanden juli en augustus hervat. Wat betreft de MPCC is het daarmee tijd voor actie. “Aangezien we weten dat verboden praktijken zich niet beperken tot koersperiodes, gelooft de MPCC dat er behoefte is voor een snelle herstart van controles buiten competitie om de geloofwaardigheid te waarborgen.”