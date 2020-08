Slechts 17 finishers op NK wielrennen rond VAM-berg zondag 23 augustus 2020 om 20:02

Het NK wielrennen 2020 in Drenthe eindigde in een waar slagveld. Dat blijkt uit de uitslag, want slechts zeventien renners wisten na bijna 4,5 uur koers de finish na 182,5 kilometer te halen.

Vanwege de relatief korte ronde op en rond de VAM-berg (7,3 kilometer) had de jury vooraf besloten dat geloste renners bij een achterstand van zes minuten uit koers gehaald werden. Daarnaast had het slechte weer een grote impact op het koersverloop. Bijna elke ronde werd daardoor een plukje renners van het parcours begeleid.

Een eervolle vermelding is er voor Peter Schulting, Jan-Willem van Schip en Rick Ottema. Zij zijn de enige drie continentale renners die de complete koers uit wisten te rijden.

Het is niet voor het eerst dat er zo weinig renners in de uitslag van het NK wielrennen staan. In 2012 waren het er namelijk nóg minder: in Kerkrade haalden slechts zestien mannen de eindstreep. Niki Terpstra (vandaag DNF) wist toen de Nederlandse titel te winnen voor Lars Boom en Bert-Jan Lindeman.

NK wielrennen 2020, VAM-berg, Drenthe

Volledige uitslag (182,5 km)

Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) in 4u25m23s

Nils Eekhoff (Team Sunweb) op 1m31s

Timo Roosen (Jumbo-Visma) op 3m08s

4. Pascal Eenkhoorn (Jumbo-Visma) op 3m17s

5. Jos van Emden (Jumbo-Visma) op 3m19s

6. Arvid de Kleijn (Riwal Securitas) op 4m08s

7. Corné van Kessel (Circus-Wanty Gobert) op 4m15s

8. Koen Bouwman (Jumbo-Visma) op 4m21s

9. Taco van der Hoorn (Jumbo-Visma) op 4m23s

10. Peter Schulting (VolkerWessels-Merckx) op 4m25s

11. Ramon Sinkeldam (Groupama-FDJ) op 4m32s

12. Jan-Willem van Schip (BEAT Cycling Club) op 4m42s

13. Pim Ligthart (Total Direct Energie) op 5m10s

14. Nick van der Lijke (Riwal Securitas) op 5m11s

15. Rick Ottema (Metec-TKH) op 5m14s

16. Bert-Jan Lindeman (Jumbo-Visma) op 5m16s

17. Lennard Hofstede (Jumbo-Visma) op 5m23s